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رونالدو يعود إلى تدريبات مدريد قبل الدربي

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رونالدو يعود إلى تدريبات مدريد قبل الدربي رونالدو يعود إلى تدريبات مدريد قبل الدربي

(إفي): عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو للتدريبات الجماعية مع فريقه ريال مدريد الإسباني قبل مواجهة أتليتكو مدريد في دربي العاصمة السبت المقبل بالليجا بملعب سانتياجو برنابيو.

وأنهى رونالدو برنامج تعافيه من الإصابة بحمل عضلي زائد ليصبح جاهزا لمباراة السبت المقبل عقب أن غاب عن مباراة منتخب بلاده الأخيرة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) أمام ألبانيا.

وخاض اللاعبون الدوليون، مثل الإسبانيين إيكر كاسياس وإيسكو ألاركون والبرتغاليين فابيو كوينتراو وبيبي والفرنسيين كريم بنزيمة ورفائيل فاران والألماني توني كروس مرانا خفيفا على أرضية ملعب مدينة ريال مدريد الرياضية.

وبدد كوينتراو الشكوك بخصوص حالته حيث تدرب بصورة طبيعية، وهو الأمر الذي أسعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خاصة أن البرازيلي مارسيلو سيلعب فجرا مع منتخب بلاده أمام الإكوادور في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، وسيعود للفريق يوم الجمعة

.

ولا يوجد لدى أنشيلوتي سوى ظهير أيمن واحد هو ألبارو أربيلوا في ظل الإصابة العضلية التي تعرض لها داني كارباخال مع الإسباني.

وتدرب كارباخال يوم الثلاثاء في صالة الألعاب الرياضية مع زميله المصاب في الركبة منذ فترة، خيسيه رودريجز، وسرخيو راموس الذي يعاني من إرهاق عضلي بسيط بعد مباراة إسبانيا ومقدونيا الاثنين بتصفيات يورو 2016.

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