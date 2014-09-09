أبناء وبنات أساطير الروك يحضرون عرض تومي هيلفيغر لربيع 2015

افتتحت جورجيا ماي جاغر، ابنة نجم رولينغ ستونز ميك جاغر، عرض أزياء ربيع 2015 لعلامة تومي هيلفيغر خلال أول عرض لأحدث مجموعات المصمم. كما انضمت إيلا ريتشاردز، حفيدة عازف الغيتار في فرقة رولينغ ستونز، كيث ريتشاردز،إلى المجموعة المشاركة في عرض أزياء تومي لربيع العام 2015. وجلست كل من أليكساندرا ريتشاردز وأمبر لو بون وتالي لينوكس وتينيسي توماس في الصفّ الأول خلال عرض الأزياء. بينما ارتدى الجميع أزياءً حملت توقيع المصمم تومي هيلفيغر



واحتفى الحاضرون من مجتمع الروك، والجالسون في الصف الأول، بالموسيقى المعاصرة فيما لامسوا حبّ تومي البارز وتاريخه الشخصي مع موسيقى الروك أند رول.



وعزف تارا فيري، ابن المغني ومؤلف الأغاني برايان فيري، الطبل خلال العرض إلى جانب ستيف هاش، الموسيقي والمخرج الإبداعي الشهير في نيويورك.