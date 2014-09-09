بان كي مون يرحب بجهود أوباما لتشكيل تحالف دولي ضد داعش

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، بجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرامية إلي تشكيل تحالف دولي لمواجهة تهديد تنظيم “داعش” الإرهابي.

> وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجريك – في المؤتمر الصحفي اليومي- إن الأمين العام والرئيس الأمريكي أجريا أمس الاثنين محادثة هاتفية، رحب خلالها بان كي مون بجهود الرئيس الأمريكي “لبناء تحالف واسع لمواجهة التهديد الذي يشكله المتطرفون الذين احتلوا مناطق شاسعة في العراق وسوريا”.

> أضاف المتحدث أن بان كي مون أعرب عن تقديره خلال المحادثة للجهود الأمريكية في هذا الصدد، مشيرا إلي أن واشنطن تبذل جهودها من أجل مساعدة العراقيين الذين في حاجة ملحة للمعونات الإنسانية.

> وتابع المتحدث الرسمي قائلا “كما أعرب الأمين العام عن تقديره لمبادرة الرئيس الأمريكي الخاصة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول المقاتلين الأجانب، خلال الإجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الجاري.

> وكشف استيفان دوجريك أن الأمين العام والرئيس الأمريكي ناقشا أيضا خلال محادثتهما الهاتفية “الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الجهود الدولية لمكافحة تفشي مرض الإيبولا في دول غرب أفريقيا، كما ناقشا المؤتمر رفيع المستوى الذي سيتم عقده خلال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة – في أواخر الشهر الجاري- لتسليط الضوء على الاستجابة المطلوبة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية للتعامل مع هذا المرض.