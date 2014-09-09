حاكم ولاية كادونا النيجيرية يستقبل وفد دار الإفتاء المصرية

استقبل مختار رملان يرو، حاكم ولاية كادونا بشمال نيجيريا اليوم ألثلاثاء، وفد علماء دار الإفتاء المصرية الذي يزور نيجيريا الآن في إطار جولة بغرب أفريقيا تشمل أيضا ساحل العاج والسنغال، بحضور السفير المصري بنيجيريا أشرف عبد القادر سلامة.

> ورحب الحاكم خلال اللقاء بالوفد المصري وأشاد بالعلاقات الأزلية التي تربط الشعبين النيجيري والمصري، مشيرا إلي أن زيارة الوفد لنيجيريا ستساعد في الجهود الهادفة إلي محاربة التطرف التي تشهدها بعض المناطق بنيجيريا.

> وقال الحاكم إن ولاية كادونا بها العديد من المسحيين الذين يعيشون جنبا إلي جنب مع إخوانهم المسلمين وأن الولاية بها مقر الجمعية المسيحية بنيجيريا التي تعتبر أكبر مؤسسة دينية مسيحية في البلاد.

> يشار إلي أن علماء دار الإفتاء المصرية ألقوا عدة محاضرات بقاعة المحاضرات الملحقة بالمسجد الكبير بالعاصمة النيجيرية أبوجا الليلة الماضية، بحضور السفير المصري بنيجيريا.

> وركزت المحاضرات ،التي ألقاها عمرو الورداني، أمين الفتوي ومدير إدارة التدريب والدكتور أحمد ممدوح سعد، أمين الفتوي ومدير إدارة الأبحاث الشرعية والدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوي المكتوبة، حول سماحة الدين الإسلامي الحنيف وكيفية التصدي للأفكار الهدامة التي تتبناها الجماعات المتطرفة من خلال الفكر، بالإضافة الي أهمية العيش المشترك بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية.

> ويرافق الوفد الدكتور فاروق طنطاوي استاذ اللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، حيث يقوم بترجمة المحاضرات المقرر أن يلقيها العلماء بساحل العاج والسنغال إلي اللغة الفرنسية.