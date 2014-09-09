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رسميًا.. “آبل” تكشف عن آيفون 6 وآيفون 6 بلس

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رسميًا.. “آبل” تكشف عن آيفون 6 وآيفون 6 بلس رسميًا.. “آبل” تكشف عن آيفون 6 وآيفون 6 بلس

آي فون 6

أعلنت شركة أبل رسميًا، الثلاثاء، عن إصدار جديد من هاتفها الشهير آيفون، يأتي في حجمين وهما آيفون 6 وآيفون 6 بلس، وسط حضور الآلاف من عشاق الهاتف الذكي ومتابعة الملايين عبر الإنترنت حول العالم.

ففي احتفالية كبيرة في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا، كشف رئيس الشركة فيل شيلر عن الهاتفين آيفون 6 وآيفون 6 بلس، بعدما تضاربت التكهنات في الىونة الخيرة بشان طبيعة أحدث إصدارات آيفون.

وبجسب “skynews”، يتميز الهاتفين الجديدين بشاشتين أكبر من الإصدارات القديمة وبنظام تشغيل أي أو أس 8، وجسم خارجي مصنوع من المعدن.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنها زودت الإصدار الجديد بمعالج بيانات أسرع 50 مرة من أول إصدارات أيفون.

 

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