التفاصيل الكاملة لتعيين٣٠ ألف معلم بالتربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل مسابقة توظيف الـ 30 ألف معلم مساعد وإخصائى مساعد بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وقالت الوزارة فى بيان لها إنه يجب على الراغب فى الوظيفة التقدم بطلب شغل الوظيفة وفقًا للنموذج المرفق على الموقع الإلكترونى للوزارة مدعمًا بالمستندات الدالة على صحة البيانات الواردة بالاستمارة، على أن يبدأ قبول استمارات التقدم لشغل الوظيفة بإدارة شؤون العاملين بالمديرية التعليمية التى يقيم بها المتقدم أو إلكترونيًا من خلال موقع المديرية اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 9/9/2014 ولمدة أسبوعين تنتهى يوم الأربعاء الموافق 24/9/2014. وبناءً على الاجتماع الذى تم مساء الإثنين بين د. محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والسادة مديرى المديريات التعليمية فقد تقرر استيفاء استمارة التقدم لشغل الوظائف من خلال المديريات التعليمية عن طريق الاحتياجات والتخصصات المطلوبة لكل مديرية تعليمية وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان ووفقًا لقواعد الترشيح والمفاضلة بين الخريجين، وقد تم الإعلان عن شغل تلك الوظائف على موقع وزارة التربية والتعليم. وقالت الوزارة إنه سوف تتم المفاضلة بين المتقدمين وفق القواعد الواردة بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أنه يتم الترشيح لشغل وظيفة معلم مساعد، إخصائى مساعد طبقا للمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 «على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المنصوص عليها فى المادة (70) من قانون التعليم لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا لمجموعة من القواعد أهمها الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة «امتياز ـ جيد جدا- جيد- مقبول» ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد وأيضا الأعلى مؤهلا «الماجستير- الدكتوراة» ثم تأتى المفاضلة بعد ذلك على أساس الأعلى فى درجات نتيجة الاختبار والأقدم تخرجا، ثم الأكبر سنا.

وبالنسبة للتعليم الابتدائى قالت الوزارة إنه سوف يتم التأكد من مطابقة المؤهل للوظيفة المراد شغلها، بعدها يتم ترشيح خريجى كليات التربية «ابتدائى- أساسى» وفقا لقواعد المفاضلة، مشيرة إلى أنه فى حالة استمرار العجز يتم ترشيح خريجى كليات التربية العام وخريجى المؤهلات غير التربوية الحاصلة على دبلوم عام فى التربية معا وفقا لقواعد المفاضلة. وبالنسبة للترشيح بالتعليم الإعدادى يتم ترشيح خريجى كليات التربية والتربية النوعية وتربية الأزهر وخريجى المؤهلات غير التربوية الحاصلين على دبلوم عام فى التربية ويتم ترتيبهم معا وفقا لقواعد المفاضلة. أما ترشيح الإخصائيين لفتت الوزارة إلى أنه سوف يتم ترتيب خريجى كليات التربية والمؤهلات غير التربوية فى ذات التخصص الحاصلين على دبلوم تربوى ويتم ترتيبهم معا وفقا لقواعد المفاضلة، مؤكدة أنه فى حالة استمرار العجز يتم ترتيب الكليات الأخرى الحاصلين على دبلوم تربوى التى تصلح لشــغل الوظــيفة معا وفــقا لقواعد المفاضلة،على أن يتم ترتيب خريجى كليات التربية شعبة مكتبات مع خريجى كليات الآداب وثائق ومكتبات الحاصلين على دبلوم تربوى معا وفقا لقواعد المفاضلة.

وأضافت: «فى حالة استمرار العجز يتم ترتيب الكليات الأخرى التى تصلح لشغل الوظيفة والمستوفاة للشروط وفقا لقواعد المفاضلة.

وأكدت الوزارة أن التعاقد سوف يتم وفقا لنموذج العقد المرفق مع اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 مع مراعاة استيفاء ملف للمتعاقد يحتوى على «المؤهل الدراسى- شهادة الميلاد- الموقف من التجنيد- صحيفة الحالة الجنائية- إقرار ذمة مالية- استطلاع رأى الأمن».

على أن يتم بعدها تحويل المتعاقد للقومسيون الطبى لإثبات اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها وعمل تغطية تأمينية للمتعاقد «تأمينات ومعاشات»، واستخراج بطاقة انتفاع «تأمين صحى».

كما أوضحت الوزارة أن المؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة بالمرحلة الابتدائية هى مدرس لغة عربية ابتدائى ومدرس دراسات اجتماعية، على أن يكون حاصل على ليسانس آداب وتربية لغة عربية تعليم أساسى. أو بكالوريوس تربية تعليم أساسى دراسات اجتماعية.

أو ليسانس الدراسات العربية والإسلامية تربية الأزهر تخصص لغه عربية.

أو تربية الأزهر دراسات اجتماعية، وكذلك خريجو كليات دار العلوم وبكالوريوس تربية شعبتى تاريخ- جغرافيا وليسانس آداب اللغة العربية وليسانس آداب تاريخ- جغرافيا وكذلك خريجو كليات ألسن لغة عربية. وليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية تخصص لغة عربية.

وبالنسبة للمؤهلات المطلوبة لوظيفة مدرس علوم ابتدائى خريجى كليات التربية شعبة تعليم أساسى وكليات التربية تخصص علوم وكليات العلوم تخصص فيزياء وكيمياء وجولوجيا وعلوم بيئة، أما مدرسو رياضيات للمرحلة الابتدائية المؤهلات المطلوبة هى تربية أساسى رياضيات وكلية التربية تخصص رياضيات وكليات العلوم تخصص رياضيات.

وبالنسبة لمدرسى اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية مطلوب الحاصلون على كلية التربية شعبة تعليم أساسى وتربية لغة إنجليزية وآداب لغة انجليزية وألسن لغة إنجليزية، كلية البنات عين شمس لغة إنجليزية وكلية اللغات والترجمة لغة إنجليزية.

وموضوع على موقع الوزارة باقى المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف بالمرحلة الإعدادية والتعليم الفنى الصناعى.