افتتاح ثلاث مدارس تجريبية جديدة للغات في الفيوم

الفيوم بها 7 مدارس تجريبية فقط

كتب : ميشيل عبدالله الثلاثاء 28-05-2013 14:09

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أنها قررت افتتاح ثلاث مدارس تجريبي لغات جديدة بالعام الدراسي الجديد، والبحث عن افتتاح فصول أخرى بجميع الإدارات التعليمية للقضاء على ظاهرة الانتظار لتلاميذ المدارس التجريبي للغات، والتي تشهد إقبالا كبيرا من تلاميذ المحافظة.

ونظمت اللجنة المشكلة للتوسع في التجريبيات برئاسة محمود العمريطي، وكيل الوزارة، ومحمد المراكبي، مدير عام التعليم العام، وصلاح السيد، مدير إدارة التجريبيات، جولة على عدد من الإدارات التعليمية لتفقد بعض الفراغات في المدارس.

وأشارت المديرية إلى أنه تم الاستقرار على افتتاح ثلاث مدارس تجريبية، تم تفقدها، وهي مدرسة الفيوم الجديدة بإدارة شرق الفيوم بمدينة الفيوم الجديدة ومدرسة عمر كحك بقرية كحك بحري بإدارة يوسف الصديق، وقاعة تنمو بمدرسة شكشوك 2 بإدارة إبشواي التعليمية.

وأعلن محمود العمريطي، وكيل الوزارة، أن قوائم الانتظار في المدارس التجريبية بالفيوم ستنتهي تماما هذا العام، بحيث يتاح لكل ولي أمر يرغب في التحاق نجله بمدرسة تجريبية، أن يجد له مكانا حتى لو استدعى الأمر افتتاح فصول تجريبي بالمدارس الحكومية العامة لحين تدبير مدارس أخرى.

الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم يوجد بها 7 مدارس تجريبية فقط.