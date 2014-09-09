رابطة الأندية الأوروبية تعارض إقامة مونديال قطر في الشتاء

(إفي): أكدت رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) مجددا يوم الثلاثاء معارضتها لإقامة مونديال قطر 2022 في الشتاء على عكس عادة خوض منافساته في الصيف.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية العامة للرابطة التي انعقدت الثلاثاء في جنيف: "لا بد من وجود أسباب جيدة لتحريك الموعد التقليدي ووضع منافسات الدوريات بالعالم أكمله في خطر".

وأضافت الرابطة في بيانها:"نحتاج للمزيد من المعلومات قبل قبول حدوث أي اضطرابات في جدول المنافسات".

ودرست مجموعة العمل، التي أنشأها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الاثنين جدول المنافسات الدولية في الفترة بين 2018-2024 لبحث إمكانية عدم إقامة مونديال قطر في موعده التقليدي بين شهري يونيو ويوليو ولعبه بين يناير وفبراير أو نوفمبر وديسمبر.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة العمل مجددا في نوفمبر المقبل للتوصل لقدر أكبر من المعلومات والبيانات حول كيفية تأثير تغيير الموعد على المنافسات.