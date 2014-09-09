ريال مدريد أفضل ناد في أوروبا لعام 2014

(إفي): اختارت رابطة الأندية الأوروبية يوم الثلاثائ ريال مدريد الإسباني، الذي توج الموسم الماضي بدوري الأبطال وكأس الملك، كأفضل ناد أوروبي في 2014.

وحصل النادي الإسباني على جائزة أفضل مشروع اجتماعي بسبب مبادرة مؤسسة ريال مدريد في حي الجايينيرو الفقير بالعاصمة، كما جاء في بيان صادر عن الرابطة.

وتسلم الجائزة نائب رئيس النادي الثالث بدرو لوبيز ومدير العلاقات المؤسسية ايميليو بوتراجينيو خلال الاحتفالية التي أقيمت بجنيف.

كما تم تكريم نادي ريد بول سلازبورج كأكثر ناد تطور في 2014 وملعب سيلتيك جلاسجو كصاحب أكبر إنجاز في عالم التسويق.