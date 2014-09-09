ألكاسير: أرغب في الاستمرار لسنوات في فالنسيا

(إفي): أعرب مهاجم فالنسيا الإسباني باكو ألكاسير يوم الثلاثاء عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع المنتخب الإسباني بمرمى مقدونيا في مستهل تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، مشيرا إلى أنه يرغب في تمديد تعاقده مع نادي فالنسيا.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية الثلاثاء: "أنا أعرف جيدا ما الذي أرغب فيه، وهو الاستمرار لسنوات كثيرة هنا في فالنسيا، وأشكر الجمهور على تعاملهم الودود معي دائما".

وأضاف الكاسير:: "فالنسيا مهتم بتمديد تعاقدي وأنا سعيد بهذا الأمر، إذا ما توصلنا لاتفاق جيد، سنشعر أنا والنادي بالسعادة".

وأشاد المهاجم بالمعاملة التي يتلقاها في النادي حيث تابع: "إذ لم أكن أشعر بالتقدير، لأصبحت مستاء حتى وأنا ألعب، الجميع يتصرف معي بصورة طيبة".

وأعرب اللاعب عن أمله في انتهاء مفاوضات التمديد خلال أقرب وقت ممكن، مؤكدا من ناحية أخرى شعوره بالسعادة بالتسجيل في أول مباراة دولية له مع المنتخب.

وأردف الكاسير: "أي مهاجم يفكر في التسجيل حينما يستدعيه مدرب المنتخب، هذا بخلاف ضرورة قيامنا بواجبات أخرى دفاعية مع باقي الفريق".

وتوقع المهاجم استدعاء المدير الفني لمنتخب إسبانيا، فيسينتي ديل بوسكي للاعبين من فالنسيا للفريق في الفترة المقبلة، حيث قال: "فالنسيا يقدم مستوى جيد للغاية هذا العام، علينا أن نقدم مستوى مرتفع لكي يحدث هذا الأمر".

وعن النصائح التي وجهها له ديل بوسكي، أضاف "لم يخبرني شيء بخصوص المستقبل، لقد قدم لي التهنئة وأخبرني بضرورة الاستمرار على نفس المنوال، لأن هذا هو الطريق الذي يجب إتباعه".