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«الطيب» لوفد من رؤساء الكنائس الإنجيلية: المسيحيون شركاء في الوطن

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أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أن المسيحيين في بلاد الشرق شركاء في الوطن، وتخوفهم من التهجير والإقصاء لا يشهد به الواقع ولا التاريخ؛ وما يحدث في الآونة الأخيرة من قتل وترويع وتهجير ليس نابعا من داخل بلاد الشرق، موضحا أن هناك قوى خارجية تعمل على تقويض الدول العربية، وتخطط للاستيلاء على مقدراتها وخيراتها.

وأعلن «الطيب»، خلال استقباله، الثلاثاء، وفدا من رؤساء الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، برئاسة الدكتور القس صفوت البياض، رئيس الطائفة الإنجيلية، براءة الإسلام من الجرائم التي ترتكب باسمه، داعيا صناع القرار في الغرب إلى الكف عن دعم جماعات الإرهاب الأسود التي تعيث في الأرض فسادا.

وفي بداية اللقاء قدم أعضاء الوفد الإنجيلي شكرهم وعظيم امتنانهم لفضيلته على دوره الريادي في ترسيخ مبدأ التعايش المشترك بين أبناء من خلال ما يقوم به بيت العائلة المصرية، وكان هذا الدور محط أنظار العالم كله.

وأشاد الوفد بوثيقة الأزهر الشريف التي تعتبر حرية العقيدة حقًّا تكفله صريح الأصول الدستورية والنصوص الدينية القطعية، مؤكداً أن الأزهر هو بيتنا الكبير الذي يرعى الجميع بفكر الإسلام الوسطي.

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