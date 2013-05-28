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وزير القوى العاملة يختتم فعاليات ورشة عمل "التوجيه الوظيفي" بالوادي الجديد

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وزير القوى العاملة يختتم فعاليات ورشة عمل "التوجيه الوظيفي" بالوادي الجديد وزير القوى العاملة يختتم فعاليات ورشة عمل "التوجيه الوظيفي" بالوادي الجديد

كتب : شرف غريب الثلاثاء 28-05-2013 14:37

اختتمت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "التوجيه الوظيفي" بالوادي الجديد، بحضور الأستاذ خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، وبحضور اللواء طارق مهدي محافظ الوادي الجديد، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حول برنامج "خلق مجموعات قادرة على توفير فرص عمل لائقة للشباب"، بمقر مركز البحوث بمدينة الخارجة.

وقام الوزير بتسليم مجموعات العمل المشاركة في الدورة شهادات اجتياز الدورة، كما كرم 15 من العمالة غير المنتظمة من العاملين بالمحافظة بتسليمهم شهادات التقدير.

وأكد الأزهري في كلمة ألقاها في ختام فعاليات ورشة العمل، أن بها أكثر من 3 مليون عاطل تعمل الوزارة جاهدة على خلق فرص عمل لهم، سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، كما أن مشكلة العمالة والتي يبلغ عددها حوالي 750 ألف متعاقد بالحكومة، جاري حلها على مراحل بعد إقرار وزارة المالية، أنه لا يمكن تثبيت هذا العدد دفعة واحدة، كما أنه تم تثبيت حوالي 400 ألف عامل منهم، وجاري تثبيت العدد الباقي خلال شهور قليلة.

وأكد مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، أحمد خاطر، أن البرنامج استمر لمدة 3 أيام، واستهدف خلالها محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، وأسيوط، مشيرا إلى أن البرنامج تمكن من تشكيل مجموعات من المحافظات الثلاثة من مسؤولي التشغيل بمديريات القوى العاملة، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدني، لتكون البداية في نشر ثقافة العمل الحر.

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