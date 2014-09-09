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استعيدي ثقتك بالأعشاب من خلال لوسيون الجرجير

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استعيدي ثقتك بالأعشاب من خلال لوسيون الجرجير استعيدي ثقتك بالأعشاب من خلال لوسيون الجرجير

الثلاثاء 09-09-2014 16:14

مع كثرة المقالات التي تتحدث عن الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر قد تشعرين بأن ثقتك في الأعشاب لم تعد كما هي، فهناك العديد من الطرق والوصفات الطبيعية التي ليس لها تأثير على الإطلاق.
ولكن العيب ليس في الأعشاب، فهناك الكثير من الأعشاب التي لازال الخبراء حتى اليوم يكتشفون المزيد من فوائدها على البشرة والشعر، وإنما العيب قد يكون في المنتج الذي تقومين بشرائه، فالكثير من المنتجات التجارية يكون الهدف الأول والأخير منها هو التجارة والربح.
وللحصول على فوائد الأعشاب بالكامل دون شراء منتجاتها الغير مضمونة عليك بصنع هذا القناع المميز جداً للشعر في منزلك، حتى تستعيدي بنفسك ثقتك في الأعشاب وقدرتها على حل مشاكل الشعر كهذا اللوسيون الذي يقوم بمنع تساقط الشعر، وعلاج هيشانه، وزيادة نموه وثقله.

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المكونات:
•حزمتان من الجرجير.
•فنجان من زيت الزيتون.
•7 فصوص من الثوم.
الطريقة:
1.اغسلي الجرجير جيداً، ثم قطعيه قليلاً حتى يكون جاهزاً للفرم.
2.ضعي زيت الزيتون في الخلاط الكهربائي واضربيه قليلاً.
3.أضيفي الثوم إلى الزيت واستمري في مزجهما.
4.أضيفي الجرجير إلى المزيج واستمري في المزج.
5.إذا كان المزيج سميكاً تجنبي إضافة الماء، وقومي بإضافة القليل من زيت الزيتون حتى يكتمل فرم المزيج جيداً.
6.ارفعي المزيج على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يغلي ويتغير لونه إلى اللون الداكن.
7.اتركي المزيج حتى يهدأ ويبرد، ثم قومي بحفظه في علبة مغلقة داخل الثلاجة لليوم التالي.
8.في اليوم التالي قومي بإحضار قطعة من القماش أو الشاش وضعي المزيج داخلها حتى تنزل عصارة المزيج أو ما يسمى باللوسيون من قطعة القماش.
9.يمكنك الضغط على قطعة القماش قليلاً حتى تحصلي على لوسيون الجرجير بالكامل.
10.ضعي اللوسيون في علبة تحتوي على بخاخ، وقومي بحفظه في الثلاجة ورشه على الشعر بشكل يومي.
11.إذا كانت رائحة الثوم تزعجك أو تزعج زوجك فيمكنك استخدام اللوسيون على شعرك وفروة رأسك مع تركه 4 ساعات، ثم قومي بغسل شعرك جيداً.

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