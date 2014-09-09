أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

من نيويورك: آخر صيحات الجمال لربيع 2015

Google+ Print
من نيويورك: آخر صيحات الجمال لربيع 2015 من نيويورك: آخر صيحات الجمال لربيع 2015

الثلاثاء 09-09-2014 17:29

يُعتبر أسبوع الموضة في نيويورك من الأحداث المنتظرة، ليس فقط من أجل متابعة عروض الأزياء والملابس، بل لمعرفة آخر صيحات الجمال. موقع "سيدتي نت" ينقلك إلى عالم الجمال في نيويورك، لربيع 2015، وما يحمل في طيّاته من صيحات جماليّة وابتكارات جديدة.
احتلّ المكياج الطبيعي مساحات العروض، مع القليل من الماسكرا والشفاه الوردية المرسومة بعفويّة، فيما تكتمل الحالة الطبيعية مع الحواجب المبعثرة. أمّا بالنسبة إلى التسريحات، فإنها تتنوّع من الشعر القصير إلى الطويل، وتجتمع بالغرّة المتوسّطة. ولمحبّات الأي لاينر خبر سارّ من نيويورك، حيث تنوّعت طرق رسم العين من الأي لاينر الرفيع الناعم إلى الأي لاينر المجنّح، على اختلاف ألوانه. كما برز اللون الأحمر، ليس فقط على الشفاه، بل تحت العين بشكل خطوط غرافيكيّة.
إليك ـ بالصور ـ آخر صيحات الجمال من تسريحات ومكياجات في عروض نيويورك للأزياء لربيع 2015.

تابعي أيضاً:

 

تعرّفي إلى نوع الكحل العربي المناسب لك

مكياج ميريام فارس يوم زفافها!

فضائح لأسوأ استخدامات ظلال العيون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي