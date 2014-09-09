من نيويورك: آخر صيحات الجمال لربيع 2015

يُعتبر أسبوع الموضة في نيويورك من الأحداث المنتظرة، ليس فقط من أجل متابعة عروض الأزياء والملابس، بل لمعرفة آخر صيحات الجمال. موقع "سيدتي نت" ينقلك إلى عالم الجمال في نيويورك، لربيع 2015، وما يحمل في طيّاته من صيحات جماليّة وابتكارات جديدة.

احتلّ المكياج الطبيعي مساحات العروض، مع القليل من الماسكرا والشفاه الوردية المرسومة بعفويّة، فيما تكتمل الحالة الطبيعية مع الحواجب المبعثرة. أمّا بالنسبة إلى التسريحات، فإنها تتنوّع من الشعر القصير إلى الطويل، وتجتمع بالغرّة المتوسّطة. ولمحبّات الأي لاينر خبر سارّ من نيويورك، حيث تنوّعت طرق رسم العين من الأي لاينر الرفيع الناعم إلى الأي لاينر المجنّح، على اختلاف ألوانه. كما برز اللون الأحمر، ليس فقط على الشفاه، بل تحت العين بشكل خطوط غرافيكيّة.

إليك ـ بالصور ـ آخر صيحات الجمال من تسريحات ومكياجات في عروض نيويورك للأزياء لربيع 2015.

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