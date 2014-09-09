ياسر رزق: توصيات «مصر المستقبل» سترفع للرئيس السيسي

وجّه ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لمؤتمر «مصر.. طريق المستقبل»، مؤكدًا على أن توصيات المؤتمر سترفع له لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

>وأضاف، في ختام مؤتمر «مصر.. طريق المستقبل»، الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في الفترة من 7 - 9 سبتمبر 2014.،: «أتقدم بخالص الشكر لكم جميعا وأخص بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضع هذا المؤتمر تحت رعايته منذ البداية وتابع جلساته وسنرفع له هذه التوصيات».

وتابع: «كذلك أتقدم بالشكر للدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء وكل الوزراء اسمًا اسمًا وكل الحضور».