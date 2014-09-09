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ياسر رزق: توصيات «مصر المستقبل» سترفع للرئيس السيسي

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وجّه ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، الشكر للرئيس عبدالفتاح على رعايته لمؤتمر «.. طريق المستقبل»، مؤكدًا على أن توصيات المؤتمر سترفع له لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
>وأضاف، في ختام مؤتمر «مصر.. طريق المستقبل»، الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في الفترة من 7 - 9 سبتمبر 2014.،: «أتقدم بخالص الشكر لكم جميعا وأخص بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضع هذا المؤتمر تحت رعايته منذ البداية وتابع جلساته وسنرفع له هذه التوصيات».

وتابع: «كذلك أتقدم بالشكر للدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء وكل الوزراء اسمًا اسمًا وكل الحضور».

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