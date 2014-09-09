«شيكابالا رايح جاى» .. أضاع نجاحه فى اليونان .. وفشل فى الأمارات .. ويكتب نهايته فى البرتغال

تقرير_مصطفى حمزة

شيكابالا إلى أين؟

سؤال لا تتعلق إجابته فقط بتيجة ما يتردد عن مفاوضات الزمالك مع نادى لشبونة البرتغالى للحصول على خدمات الفهد الأسمر ،ولو على سبيل الإعارة، ولكن تتسع حدود علامات الإستفهام حول اللاعب إبن ال28عاما لتشمل مستقبلة مع معشوقته الساحرة المستديرة من ناحية ،و مدى التوافق بين ما يملكة من مواهب فنية،وما يقابلة من أزمات منذ بداية سطوع نجمه وعمرة 15عاما و8شهور فقط.

وما يستحق التوقف هنا أن كافة تجارب الإحتراف الخارجى، والتى حظت بإهتمام محلى ودولى فى بدايتها،فشل”شيكا “الملقب “بالأباتشى” فى إستكمالها،وأرتبط ذلك بدواعى ترتبط بعدم الإلتزام.

وإذا أستعرضنا مشوارة الغير مكتمل مع الإحتراف،والتى بدأت بالهروب من الزمالك عام 2005،والإنضمام لنادى باوك اليونانى،سنجد أن “شيكا”شارك خلال هذا الموسم فى23مباراة بالدورى،وكان لاعبا أساسيا فى 9مباريات ،و4فى كأس الإتحاد الأوروبى.وسجل أربعة أهداف وصنع ثمانية.

ورغم ما تردد وقتها عن مفاوضات تجريها اندية هولندية ،ومنها إيندهوفن لشراء الفتى الأسمر،إلا أن هذا لم يحدث لأسباب تتعلق بموقفه من التجنيد،وهى خطوة كشفت إفتقادة لمن يحسن إدارة موهبته.

بعد أزمته الشهيرة مع مديرة الفنى حسن شحاته ،كان تعاقدة مع نادى الوصل الأماراتى فى موسم 2012،هو خطوة على الطريق لتصحيح مسارة خارجيا،ومع ذلك لم تسمر التجربة أكثرمن 6أشهر،بدعوى إبتعاد اللاعب عن مستواة بعد إصابته في مباراته مع بني ياس في الدوري الإماراتي.

ورغم ان شيكابالا شارك فى 15مباراة، واعتمد عليه المدير الفني للوصل سواء برونو ميتسو أو خليفته جي لاكومب بشكل أساسي .

كما سجل خمسة أهداف للوصل بواقع أربعة في الدوري وواحد في الكأس، فيما صنع خمسة أهداف في الدوري وواحد في الكأس،إلأ أن إدارة النادى الإماراتى سعت للبحث عن بدلاء له ،لتضع نهاية غير سعيدة لثانى تجارب “شيكا” مع الإحتراف.

وقبل أحدث مشاكلة مع فريق لشبونة البرتغالى،ساهم وكلاء شيكابالا فى رسم صورة سيئة له ولهم دوليا،وذلك بعد توريطة فى التعاقد مع نادى اندرلخت البلجيجى، من خلال أحدى شركات التسويق الألمانية،فى نفس الوقت الذى كان عقدة مازال ساريا مع نادية الزمالك .

أما بعد توقيعه لنادى لشبونة،و بعد عام واحد من إنضمامة له،وعلى الرغم انه قضى اغلب فترة أول مواسمه ضمن الفريق الثانى للنادى البرتغالى،كانت كل المؤشرات تشير بأنة سيتم تصعيدة للفريق الأول بدعم من رئيس النادى الذى كثيرا ما أعلن عن أمالة المعقودة على “شيكا”،ومع ذلك فوجىْ الجميع بعدم إلتزامة بالعودة للبرتغال مع نادية عقب مباراة مئوية الإتحاد بالأسكندرية.

ورغم التأكيد بأن تأخر إنتهاء أوراق موقفة من التجنيد لعبت دورا فى ذلك،إلأ أن ما كشفت عنه أدارة النادى البرتغالى،يوضح جهل “شيكا” بإلتزامات المحترف تجاة نادية،حيث أشتكدوا من إهماله ومدير أعمالة فى الرد على الإتصالات الهاتفية،أو تقديم ما يفيد رسميا بأبعاد مشكلته مع التجدنيد.

والطريف فى الأزمة الأخيرة أن وكيل “شيكا”،بدلا من السعى لإنقاذ مستقبل النجم الأسمر كمحترف يبستحق النجاح عالميا،لجأ كالعادة للحل الأسهل ،وهو أعادته لمصر بأسرع الطرق ،والترويج لهذا، متجاهلا وجود شرطا جزائيا قيمتة 45مليون يورو ،وعقد مدته5سنوات،ونادى برتغالى له حقوق وفقا لقوانين الإحتراف التى ضرب بها هو و”شيكا”عرض الحائط.

ولهذا كان ومازال ويظل السؤال المطروح أمام “شيكابالا”..جى فى أيه ..وسافرت فى أيه”.

سؤال لا تتعلق إجابته فقط بتيجة ما يتردد عن مفاوضات الزمالك مع نادى لشبونة البرتغالى للحصول على خدمات الفهد الأسمر ،ولو على سبيل الإعارة؟!

ولكن تتسع حدود علامات الإستفهام حول اللاعب إبن ال28عاما لتشمل مستقبلة مع معشوقته الساحرة المستديرة من ناحية ،و مدى التوافق بين ما يملكة من مواهب فنية،وما يقابلة من أزمات منذ بداية سطوع نجمه وعمرة 15عاما و8شهور فقط.

وما يستحق التوقف هنا أن كافة تجارب الإحتراف الخارجى،والتى حظت بإهتمام محلى ودولى فى بدايتها،فشل”شيكا “الملقب “بالأباتشى” فى إستكمالها،وأرتبط ذلك بدواعى ترتبط بعدم الإلتزام.

وإذا أستعرضنا مشوارة الغير مكتمل مع الإحتراف،والتى بدأت بالهروب من الزمالك عام 2005،والإنضمام لنادى باوك اليونانى،سنجد أن “شيكا”شارك خلال هذا الموسم فى23مباراة بالدورى،وكان لاعبا أساسيا فى 9مباريات ،و4فى كأس الإتحاد الأوروبى.وسجل أربعة أهداف وصنع ثمانية.

ورغم ما تردد وقتها عن مفاوضات تجريها اندية هولندية ،ومنها إيندهوفن لشراء الفتى الأسمر،إلا أن هذا لم يحدث لأسباب تتعلق بموقفه من التجنيد،وهى خطوة كشفت إفتقادة لمن يحسن إدارة موهبته.

بعد أزمته الشهيرة مع مديرة الفنى حسن شحاته ،كان تعاقدة مع نادى الوصل الأماراتى فى موسم 2012،هو خطوة على الطريق لتصحيح مسارة خارجيا،ومع ذلك لم تسمر التجربة أكثرمن 6أشهر،بدعوى إبتعاد اللاعب عن مستواة بعد إصابته في مباراته مع بني ياس في الدوري الإماراتي.

ورغم ان شيكابالا شارك فى 15مباراة، واعتمد عليه المدير الفني للوصل سواء برونو ميتسو أو خليفته جي لاكومب بشكل أساسي .

كما سجل خمسة أهداف للوصل بواقع أربعة في الدوري وواحد في الكأس، فيما صنع خمسة أهداف في الدوري وواحد في الكأس،إلأ أن إدارة النادى الإماراتى سعت للبحث عن بدلاء له ،لتضع نهاية غير سعيدة لثانى تجارب “شيكا” مع الإحتراف.

وقبل أحدث مشاكلة مع فريق لشبونة البرتغالى،ساهم وكلاء شيكابالا فى رسم صورة سيئة له ولهم دوليا،وذلك بعد توريطة فى التعاقد مع نادى اندرلخت البلجيجى، من خلال أحدى شركات التسويق الألمانية،فى نفس الوقت الذى كان عقدة مازال ساريا مع نادية الزمالك .

أما بعد توقيعه لنادى لشبونة،و بعد عام واحد من إنضمامة له،وعلى الرغم انه قضى اغلب فترة أول مواسمه ضمن الفريق الثانى للنادى البرتغالى،كانت كل المؤشرات تشير بأنة سيتم تصعيدة للفريق الأول بدعم من رئيس النادى الذى كثيرا ما أعلن عن أمالة المعقودة على “شيكا”،ومع ذلك فوجىْ الجميع بعدم إلتزامة بالعودة للبرتغال مع نادية عقب مباراة مئوية الإتحاد بالأسكندرية.

ورغم التأكيد بأن تأخر إنتهاء أوراق موقفة من التجنيد لعبت دورا فى ذلك،إلأ أن ما كشفت عنه أدارة النادى البرتغالى،يوضح جهل “شيكا” بإلتزامات المحترف تجاة نادية،حيث أشتكدوا من إهماله ومدير أعمالة فى الرد على الإتصالات الهاتفية،أو تقديم ما يفيد رسميا بأبعاد مشكلته مع التجدنيد.

والطريف فى الأزمة الأخيرة أن وكيل “شيكا”،بدلا من السعى لإنقاذ مستقبل النجم الأسمر كمحترف يبستحق النجاح عالميا،لجأ كالعادة للحل الأسهل ،وهو أعادته لمصر بأسرع الطرق ،والترويج لهذا، متجاهلا وجود شرطا جزائيا قيمتة 45مليون يورو ،وعقد مدته5سنوات،ونادى برتغالى له حقوق وفقا لقوانين الإحتراف التى ضرب بها هو و”شيكا”عرض الحائط.

ولهذا كان ومازال ويظل السؤال المطروح أمام “شيكابالا”..جى فى أيه ..وسافرت فى أيه”.