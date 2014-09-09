أمير مكة: جميع القطاعات العاملة في موسم الحج جاهزة لاستقبال الموسم

أكد الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، أن جميع القطاعات العاملة في موسم الحج هذا العام، تشهد جاهزية كاملة لاستقبال الموسم.

جاء ذلك خلال إطلاقه الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن 1435هـ، في ديوان الأمارة بمكة المكرمة، الثلاثاء، بحضور وزير الحج الدكتور بندر الحجار، مبينا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تؤكد على بذل كل الجهود في خدمة ضيوف الرحمن، موضحا أن حملة التوعية لحج هذا العام، ركزت على أهمية التوعية بمفهوم الطريق الصحيح لأداء فريضة الحج، وزيادة الوعي ونشر ثقافة السلوكيات الإيجابية بين مقدمي الخدمات وضيوف الرحمن.

وقال أمير مكة المكرمة: «نحن نستعد لتقديم كل ما من شأنه أن يخدم ضيوف الرحمن، ويسهل عليهم وييسر لهم تأدية مناسك الحج، نؤكد أن جميع القطاعات العاملة في الموسم تشهد جاهزية كاملة، التي بعون الله تعالى لن تألوا جهدا، وستبذل كل ما بوسعها لخدمة حجاج بيت الله الحرام».

وأعرب عن التطلع لالتزام الجميع وحرصهم في التعاون مع القطاعات المعنية، مؤكدا على الدور الريادي، الذي يحمله الإعلام بمختلف وسائله، والذي يعد عاملا أساسيا وشريكا حقيقيا في التوعية والتثقيف وإبراز الصورة الحسنة عن موسم الحج.

من جانبه، قال وزير الحج إن خادم الحرمين الشريفين، سخر كل إمكانية المملكة المالية والبشرية والتقنية لتوفير أفضل الخدمات بأرقى المستويات، مشيرا إلى ماشهدته وتشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، من مشاريع عملاقة لم يشهد لها مثيل.

وأفاد أن المشروعات العملاقة التي تشهدها الأماكن المقدسة، صاحبها منظومة من الأنظمة والتعليمات، للاستفادة منها، وتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله المتمثل في توفير الراحة والطمأنينة للحجاج، مبينا أن من التعليمات والتنظيمات التي صاحبت إطلاق هذه المشروعات قرار عدم تكرار الحج إلا بعد مرور 5 أعوام من تاريخ تأدية النسك، وذلك لإفساح المجال أمام الجميع لتأدية النسك.

وتستهدف الحملة الاعلامية التوعوية للحج بث 40 ألف ثانية من الإعلانات التلفزيونية في أبرز المحطات الفضائية، و22 ألف ثانية من الإعلانات الإذاعية على القنوات التي تبث على موجة إف إم، وما يتجاوز 756 ألف ثانية في أكثر من 126 شاشة الكترونية على الطرق، وداخل المراكز التجارية على مستوى المملكة، و3 ملايين ثانية من الرسائل التوعوية، تبث في نحو 500 شاشة تلفزيونية موزعة في مستشفيات عدة على مستوى المملكة.

كماتستهدف الحملة تستهدف نشر أكثر من 65 ألف سنتيمتر مربع من الإعلانات التوعوية في جميع الصحف الورقية والمجلات المعروفة، ورفع أكثر من 40 «بانر» إعلاني في الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية وغيرها من المواقع، التي تشهد إقبالا كبيرا من جميع الشرائح المستهدفة في الحملة، وذلك بجوار استخدام أكثر 37 ألف متر مربع من لوحات الطرق بمختلف مقاساتها وأنواعها ومواقعها لتغطية جميع أنحاء مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى استخدام 192 مترا مربعا من اللوحات الإعلانية داخل المطارات في المملكة، ونشر وتوزيع مليون مطوية على قائمة المشتركين لدى الجهة المختصة بتوزيع الصحف في المملكة، لتصل بذلك إلى جميع الإدارات الحكومية الرئيسية والفرعية وجميع منافذ البيع في كل أنحاء المملكة، بإجمالي 100 ألف منفذ ومركز بيع .