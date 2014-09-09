افتتاح أكبر مركز تجاري في أبو ظبي قريبًا

رغم أن أروقته ما زالت فارغة من الزوار بانتظار الافتتاح الرسمي، إلا أن الأنظار متركزة على أحدث وأروع مركز للتسوق، والواقع على جزيرة ياس في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في الداخل، تتراقص نوافير المياه في الهواء، وتعرض شاشات البلازما العملاقة سيلا من الإعلانات، وترتفع السلالم الكهربائية وتهبط. غير أن شاغليها حاليا هم من عمال البناء الذين يضعون اللمسات الأخيرة على المشهد؛ سيتم افتتاح المركز التجاري ياس مول في نوفمبر المقبل، والذي يمتد على مساحة 235 ألف متر مربع، فتح أبوابه أمام 20 مليون زائر سنويًا.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية محمد خليفة مبارك، أي الشركة المطورة للمشروع الطموح، هذا التقدير بأنه متحفظ .

ومن المتوقع أن يتضمن ياس مول 400 متجر، وأن يكون ثاني أكبر مركز تجاري في الإمارات العربية المتحدة، إذ يأمل القائمون عليه أن يحاكي نجاح نظيره في إمارة دبي المجاورة، دبي مول والذي يمتد على ضعف مساحته، أي ما يعادل 502 ألف متر مربع.

وأوضح المبارك أنه “على مدى السنوات الخمس الماضية، كان النمو في كل من دبي مول ومول الإمارات هائلاً، وأضاف ان المركزان التجاريان أصبحا وجهتين بحد ذاتهما.”

وتابع المبارك بالقول: “ليس لدى أبوظبي هذا النوع من الوجهات هنا، وليس لديها تجربة مماثلة تقدمها للزائر. ولكنها تحتاج إلى ذلك، ونأمل أن يلبي ياس مول هذه الحاجة لإرضاء شغف الزوار.”

ويعتبر مركز التسوق الفخم، أحدث إضافة إلى جزيرة ياس، والتي بلغت كلفتها 40 مليار دولار، والتي تعتبر وجهة لقضاء العطلات، قبالة ساحل أبوظبي. وافتتحت الجزيرة في العام 2009، وتتضمن حلبة فورمولا وان، وحديقة مائية، و”عالم فيراري” مع الأفعوانية الأسرع على كوكب الأرض.

ولم يكن هذا النمو الهائل من دون تكلفة عالية، إذ بلغت ديون الدار ما قيمته 13.7 مليار درهم في العام الماضي، ودمجت لاحقاً مع شركة صروح العقارية.

وأكد المبارك أنهم مستمرون في إدارة ديونهم إلى حد استطاعتهم، ونستمر بعملنا كشركة تطوير، موضحًا أنه على مدى العام الماضي فقدنا اثنين من المشاريع الكبرى التي تم بيعها بالكامل، ولكن تمكنا من التطور بطريقة مهنية وناضجة”.