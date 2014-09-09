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بالفيديو.. مصمم أزياء يصنع الملابس التراثية على الطريقة الحديثة

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بالفيديو.. مصمم أزياء يصنع الملابس التراثية على الطريقة الحديثة بالفيديو.. مصمم أزياء يصنع الملابس التراثية على الطريقة الحديثة

مصمم الأزياء

كتبت مارينا ميلاد:

“الحفاظ على هويتنا المصرية من خلال ملابسنا ” .. هو شعار محمد عبد الرحمن ، مصمم الأزياء ،الذى قرر أن يتركز عمله على صنع مجموعة من الملابس التراثية لكن على الطريقة الحديثة ، بحيث تكون مناسبة للأستخدام فى الحياة اليومية .

11 عاماً داخل الاتيلية الخاص به فى مدينة الفسطاط القديمة .. يعمل الرجل الخمسينى ، الذى يرى أن هذا المكان له تأثير كبير فى أعماله :”منطقة الفسطاط زاخرة بالتراث المصرى القديم من خلال المساجد و الكنائس و المتاحف ، و ده بيمد أى فنان بالأفكار التى تساعده فى عمله ، خاصة اللى بيشتغل على التراث سواء بتصميم الملابس أو الزخارف أو الفنون التشكيلية”.

“التراث الفرعونى هو الأساس ، الذى نتج عنه الموتيفات ( التيمة الملازمة للزى التراثى ) الإسلامية و المسيحية ، التى لا تختلف عن بعضها كثيراً مثل الأشكال الزخرافية و الكتابات” .. هكذا يؤكد “عبد الرحمن” ، و هو الأمر الذى يراه سبباً فى توحيد الهوية من خلال الملابس التراثية.

ورغم دراسته فى إحدى جامعات نيويورك ، و تعرفه على الموديلات الاوروبية الحديثة إلا أن الأزياء التراثية المصرية مازالت هى المفضلة لديه :”اشعر بالحزن عندما اجد المصريين يرتدون ملابس على الشكل الغربى يصممها أوروبيون ، و نحن لدينا مصممين متميزون و تراث مصرى عظيم “.

يختلف “عبد الرحمن ” مع زملائه فى المهنة ، الذين يحرصون على العمل مع الأجانب ، لكنه يتعامل دائماً مع مصريين :”نادراً ما تجد بين زبائنى أجانب ، لأنى بخاطب المواطن المصرى و عايز اذكره بهويته وتراثه القديم ، وفى نفس الوقت يرتدى على الطريقة حديثة ” ، موضحاً أن الأزياء التراثية مرتفعة لأنها يدوية و تصمم بناءاً على رغبة الزبون.

“برسم مجموعة من التصميمات فى كل موسم ، و اعرض الكتالوجات على الزبائن و تختار شكل معين انفذه مخصوص ” .. يختتم محمد عبد الرحمن حديثه شارحاً طريقة عمله فى الفترة الحالية ، مؤكداً أنه لم يهتم بالمكسب بقدر اهتمامه بصنع أزياء تسعد من يرتديها و تختلف عن غيرها.

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