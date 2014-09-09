أحدث استطلاع للرأي: 93 بالمائة من اليابانيين لديهم انطباع سئ تجاه الصين

أعلن منظمو الدراسات الاستطلاعية في كل من اليابان والصين، اليوم الثلاثاء، أن أحدث استطلاع للرأي كشف النقاب عن أن حوالي 93 % من اليابانيين لديهم انطباع سئ عن الصين. ويسجل هذا الاستطلاع أسوأ القراءات للرأي العام الياباني منذ بدء إجراء الاستطلاعات من هذا النوع في عام 2005 .

> وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية –في نبأ لها – أن استطلاع الرأي المشترك، الذي نظم برعاية كل من منظمة جينرون اليابانية غير الهادفة للربح وصحيفة الشعل الصينية اليومية التي تصدر باللغتين الإنجليزية والصينية، أجرى في الوقت الذي لا تزال فيه العلاقات بين طوكيو وبكين تعاني توترًا حول القضايا الإقليمية والتاريخية .

> وأظهر هذا الاستطلاع السنوي أن نسبة اليابانيين الذين ينظرون للصين بالسلب ارتفع بنسبة 2.9 نقطة مئوية عن العام الماضي، في حين أن 86.8 في المئة من الصينيين المستطلعة آراؤهم كان لديهم نظرة سلبية تجاه اليابان، ويمثل الرقم الصيني تحسنًا عن العام الماضي الذي كان أسوأ من أي وقت فقد وصل إلى 92.8.