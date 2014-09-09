تشكيل لجنة لتلقي طلبات مسابقة التعيينات الجديدة بالغربية

قال أحمد فكري طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم تشكيل لجنة لتلقي الطالبات الخاصة بالمسابقة، والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتي يوم 24 من الشهر الجاري.

ومن المقرر، أن يتم استلام الأوراق بمقر اللجنة بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا.

وأضاف”طه”، أنه سوف تتم التعاقدات مع حصة المديرية المقررة من الوزارة من بين المتقدمين وفقًا للعجز الفعلى في التخصصات الموجودة بالمديرية، ووفقًا للضوابط والمعايير التي تم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم طبقًا للقانون 155 لسنة 2007.