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مسلمو فرنسا يوقعون على وثيقة للإعراب عن تضامنهم مع مسيحي الشرق

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مسلمو فرنسا يوقعون على وثيقة للإعراب عن تضامنهم مع مسيحي الشرق مسلمو فرنسا يوقعون على وثيقة للإعراب عن تضامنهم مع مسيحي الشرق

وقع كبار المسئولين المسلمين بفرنسا على وثيقة “نداء باريس” للإعراب عن تضامنهم مع من اطلقوا عليهم ” الأخوة في الله” في إشارة الى مسيحي الشرق و في محاولة ايضا لمنع الشباب من الانضمام الى “الجهاد” .
> وقد تم توقيع تلك الوثيقة اليوم الثلاثاء في مسجد باريس الكبير، بمشاركة تنسيقية “مسيحيي الشرق في خطر” و السيد دليل بوبكر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (الذي يمثل مسلمي فرنسا البالغ عددهم نحو 3.5 مليون مسلم) .
> وقد اكد الموقعون على الوثيقة دعمهم لإخوانهم المسيحيين في الشرق وكذلك لجميع الأقليات الاخرى في المنطقة الذين وصفوهم بضحايا حملة خطيرة مدمرة من قبل الجماعات الإرهابية الذي تهدد وجودهم.
> ومن المقرر ان يتم تكريس خطبة يوم الجمعة المقبلة في مساجد فرنسا وأوروبا لموضوع التضامن مع مسيحيي الشرق، كما سيعقد “مؤتمر دولي” حول هذا الموضوع في باريس، السبت 6 ديسمبر المقبل.
> جدير بالذكر ان ظاهرة انضمام مسلمي اوروبا الي من يطلقون على أنفسهم الجهاديين في سوريا تقلق بشدة السلطات الفرنسية الذين يخشون من عودتهم الى اوروبا لتنفيذ عمليات ارهابية .

أ ش أ

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