مسلمو فرنسا يوقعون على وثيقة للإعراب عن تضامنهم مع مسيحي الشرق

وقع كبار المسئولين المسلمين بفرنسا على وثيقة “نداء باريس” للإعراب عن تضامنهم مع من اطلقوا عليهم ” الأخوة في الله” في إشارة الى مسيحي الشرق و في محاولة ايضا لمنع الشباب من الانضمام الى “الجهاد” .

> وقد تم توقيع تلك الوثيقة اليوم الثلاثاء في مسجد باريس الكبير، بمشاركة تنسيقية “مسيحيي الشرق في خطر” و السيد دليل بوبكر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (الذي يمثل مسلمي فرنسا البالغ عددهم نحو 3.5 مليون مسلم) .

> وقد اكد الموقعون على الوثيقة دعمهم لإخوانهم المسيحيين في الشرق وكذلك لجميع الأقليات الاخرى في المنطقة الذين وصفوهم بضحايا حملة خطيرة مدمرة من قبل الجماعات الإرهابية الذي تهدد وجودهم.

> ومن المقرر ان يتم تكريس خطبة يوم الجمعة المقبلة في مساجد فرنسا وأوروبا لموضوع التضامن مع مسيحيي الشرق، كما سيعقد “مؤتمر دولي” حول هذا الموضوع في باريس، السبت 6 ديسمبر المقبل.

> جدير بالذكر ان ظاهرة انضمام مسلمي اوروبا الي من يطلقون على أنفسهم الجهاديين في سوريا تقلق بشدة السلطات الفرنسية الذين يخشون من عودتهم الى اوروبا لتنفيذ عمليات ارهابية .

أ ش أ