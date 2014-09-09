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الإمام الأكبر يشيد بفكرة الحوار بين الأشقاء السودانيين

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الإمام الأكبر يشيد بفكرة الحوار بين الأشقاء السودانيين الإمام الأكبر يشيد بفكرة الحوار بين الأشقاء السودانيين

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الزعيم السوداني الصادق المهدي.
> وأطلع الزعيم السوداني خلال المقابلة فضيلة الإمام الأكبر على الأوضاع الداخلية بالسودان الشقيقة وما طرأ على الساحة من وجود فكرة حوار يقوم على سودان موحد يعيش فيه الجميع جنبا إلى جنب دون إقصاء .. مضيفا أن النظام السوداني الحالى يسعى لإيجاد حلول سياسية لوقف الصراعات التي كادت أن تشتعل في البلاد، وهو ما يقوم على تعزيزه رئيس جنوب أفريقيا السابق.
> وأكد أن المنطقة العربية بها استقطابات حادة تكاد تؤدي إلى تمزق المنطقة بأسرها إلا إذا قام الحكماء بإيجاد مخرج لمعالجة هذه الاستقطابات بعد فشل الحلول الأمنية في معالجة الأمور في أفغانستان والعراق.
> وقد رحب فضيلة الإمام الأكبر بالضيف السوداني .. مشيدا بفكرة الحوار بين الأشقاء السودانيين لحل أزمات السودان الداخلية، متمنيا لهم دوام التوفيق.

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