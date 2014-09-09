سفراء الاتحاد الأوروبي يجتمعون غدا لمناقشة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن السكرتير الصحفي للمفوض الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون اليوم الثلاثاء عن أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون غدا الأربعاء في العاصمة البلجيكية لمناقشة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

> وقال المصدر – في بيان نقلته وكالة أنباء “إيتار-تاس” الروسية – إنه من المتوقع أن يعقد غدا اجتماع السفراء .. مضيفا أن مجلس الاتحاد الأوروبي أقر العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ وذلك بفضل فنلندا وإيطاليا.

> وأعلن المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ودائرة عمل الاتحاد الأوروبي الخارجية إن مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار رسمي بشأن العقوبات، التي لم تتم الموافقة عليها تلقائيا.

> وقالت مصادر دبلوماسية إن بعض الدول أعربت عن قلقها بشأن الاستجابة الممكنة من قِبل روسيا، ثم عقد الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً على وجه السرعة أمس الاثنين، لطمأنة المترددين، وفي الوقت ذاته، تمت الموافقة على حزمة جديدة من العقوبات على مستوى السفراء يوم 5 سبتمبر الجاري.

أ ش أ