وفد ليبي برئاسة رئيس مجلس النواب يتوجه إلى دولة الإمارات

توجه وفد ليبي مكون من رئيس مجلس النواب صالح عقيلة ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ورئيس هيئة أركان الجيش الليبي عبدالرزاق الناظوري عصر اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية، في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من حكومة دولة الإمارات، يلتقوا خلالها بكبار المسئولين، وذلك لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

> كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد انفردت الليلة الماضية بخبر زيارة الوفد الليبي إلى دولة الإمارات لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين.

> يذكر أن رئيس الحكومة عبدالله الثني كان من المفترض أن يتقدم لمجلس النواب اليوم بتشكيلته الوزارية للموافقة عليها، ولكن زيارة الوفد المفاجئة للإمارات أدت إلى تأجيل تقدمه بتشكيل الحكومة إلى الأسبوع المقبل.

أ ش أ