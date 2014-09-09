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التصديري للكيماويات: تضاعف صادرات مصر الغير بترولية الى 25 مليار دولار

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التصديري للكيماويات: تضاعف صادرات مصر الغير بترولية الى 25 مليار دولار التصديري للكيماويات: تضاعف صادرات مصر الغير بترولية الى 25 مليار دولار

قال وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة إن التوسع فى زيادة الصادرات سيمثل قاطرة النمو للاقتصاد المصري فى المرحلة المقبلة ، مشيرا الي ان صادرات غير البترولية تضاعفت خلال اقل من عشر سنوات تصل الى 25 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار.
> وطالب هلال – خلال مؤتمر الاخبار الاقتصادي ..مصر على طريق المستقبل ـ بضرورة وضع قانون يجرم اي شخص يحاول تعويق التصدير، لافتا الى ان زيادة الصادرت الى الاسواق الخارجية تواجه العديد من التحديات منها قلة الاراضي المرفقة ونقص التمويل ، كما ان البنوك تقدم التمويلات بفائدة عالية تبلغ نحو 14 فى المائة ، داعيا الي ضرورة توفير التمويل من خلال بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعي بفوائد مناسبة تترواح ما بين 7 الى 8 % حتي تستطيع المنافسة.
> واقترح انشاء مجلس اعلى للصادرات يضم كبار المصدرين فى مصر يعمل على حل مشاكل المصدرين.. كما طالب بانشاء هيئة لتنمية للصادرات ،زيادة التوسع الراسي فى المناطق الصناعي وزيادة الارتفاعات فى المناطق الصناعية من 15 متر الى 21 مترا ، موضحا ان الصين قامت بانشاء الهيئة واستطاعت من خلالها الاستيلاء على السوق الافريقية

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