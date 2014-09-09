موقع الفيفا : مصر تخوض مواجهة عربية ساخنة امام تونس

ذكر موقع الاتحاد الدولى لكرة القدم ان المنتخب المصري سيواجه إختبارا صعبا للغاية للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015 ، وذلك عندما يستضيف نظيره التونسي في ديربي عربي ساخن بالقاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة غدا الأربعاء.

> واشار الموقع فى تقرير اورده اليوم الثلاثاء انه فى اعقاب خسارته القاسية 0 / 2 أمام مضيفه منتخب السنغال في الجولة الأولى يوم الجمعة الماضي ، بات المنتخب المصري ، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (7 مرات) ، مطالبا بحصد النقاط الثلاث أمام ضيفه التونسي إذا أراد الحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات. وذكر موقع الفيفا ان المنتخب المصري قدم أداء باهتا للغاية أمام السنغال، خاصة في الشوط الأول، ووضح غياب الترابط والتجانس بين لاعبيه في ظل مشاركة أكثر من عنصر جديد مع الفريق.

> واستعان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري بعدد من اللاعبين الذين خاضوا مباراتهم الرسمية الأولى مع المنتخب في مباراة السنغال امثال خالد قمر وأحمد حسن كوكا وعمرو جمال وأحمد حمودي وشوقي السعيد، من أجل تعويض الغيابات العديدة والمؤثرة التي ضربت المنتخب المصري عقب اعتزال النجمين محمد أبوتريكة ووائل جمعة واستمرار معاناة عبدالله السعيد ومحمد ناجي جدو من الإصابة ، وعدم جاهزية المهاجم المخضرم عماد متعب وصانع الألعاب وليد سليمان .

> في المقابل ، يخوض المنتخب التونسي المباراة بأعصاب هادئة عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه منتخب بتسوانا في الجولة السابقة يوم السبت الماضي بمدينة المنستير التونسية. ويأمل البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب التونسي في قيادة فريقه لتحقيق انتصاره الأول على نظيره المصري في عقر داره منذ 27 عاما.

> ومما يذكر ان نسور قرطاج لم تتمكن من التحليق في سماء القاهرة منذ عام 1987 عندما تغلب المنتخب التونسي 1 / 0 على مضيفه المصري بعد وقت اضافى في التصفيات المؤهلة لدورة سول الأولمبية.

> وتعد هذه المباراة هي الخامسة والثلاثين في تاريخ لقاءات المنتخبين الرسمية والودية ، حيث فاز المنتخب التونسي في ثلاث عشر مباراة فيما فازت مصر في إحد عشر لقاء، وكان التعادل هو سيد الموقف بينهما في عشر مباريات، علما بأن هذه المواجهة هي الأولى بينهما على الصعيد الرسمي منذ 12 عاما.

> وترجع آخر مواجهة رسمية بين الفريقين إلى يوم 25 يناير عام 2002 عندما فاز المنتخب المصري بهدف نظيف أحرزه نجمه السابق حازم إمام في الدور الأول بنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمالي آنذاك. كما يعتبر هذا اللقاء هو السابع بين المنتخبين في التصفيات الأفريقية، حيث اكتفى كل فريق بالفوز في مباراة واحدة في المواجهات الست الماضية وخيم التعادل على أربعة لقاءات.