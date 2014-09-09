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ضبط مخزن للمتفجرات بشمال سيناء

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ضبط مخزن للمتفجرات بشمال سيناء ضبط مخزن للمتفجرات بشمال سيناء

أكد مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء ، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط مخزن سرى تحت الأرض للمتفجرات جنوب رفح.
> وأشار المصدر – في تصريح له اليوم – إلي أن المخزن تم ضبطه بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن عن قيام العناصر التكفيرية بتخزين كميات كبيرة من المتفجرات والتى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة فى منطقة جنوب الشيخ زويد ، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن وخبراء المفرقعات ، وتم ضبط نصف طن من المتفجرات من مادة ( تى ان تى TNT ) شديدة الانفجار كانت معبأه فى عدد 10 أجولة ، كما تمكنت قوات الأمن من العثور على مخزن سرى للأسلحة ، وضبط به عدد من الأسلحة الآلية وصناديق الذخيرة الحية ، علاوة على عدد 8 قنابل يدوية .
> ويعتبر هذا المخزن هو الثالث من نوعه ، حيث سبق خلال اليومين الماضيين ضبط مخزنين للمتفجرات بمنطقة السادات ( سادوت ) بمدخل مدينة رفح .

أ ش أ

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