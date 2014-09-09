السيسي وافورقي يتفقان علي ضرورة التنسيق بين الدول الافريقية لتحقيق السلم والامن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا.

> و صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اشاد بالموقف الاريتري الداعم لثورة 30 يونيو، وهو الدعم الذي تبلور على مستوى الاتحاد الإفريقي، ولاسيما في مجلس السلم والأمن الإفريقي.

> و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية البعد الإفريقي لمصر، منوها بحرصه في خطاب التنصيب على إيضاح هذه الحقيقية والتأكيد عليها. كما أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على التعاون والتنسيق المستمر مع إريتريا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر عائدة إلى دورها ومسئولياتها الإفريقية وأنها منفتحة على كافة الأشقاء الأفارقة لما فيه خير شعوب القارة ودولها. واستعرض في هذا الإطار الجهود المصرية للإسهام في تحقيق التنمية في الدول الافريقية، والتي تجلى أحد مظاهرها في إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي بدأت في مباشرة عملها منذ الأول من يوليو الماضي.

> من جانبه، قدم الرئيس الإريتري الشكر للرئيس السيسي على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه المرة تعد الثانية التي يزور فيها مصر، حيث سبق أن شارك في حفل تنصيب الرئيس السيسي في يونيو الماضي. كما أشاد الرئيس الاريتري بثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أنها كانت جوهرية ومثلت علامة فارقة أعادت مصر إلى دورها التقليدي الرائد إقليمياً، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في القارة الافريقية، مؤكدا على حرص بلاده على التعاون مع مصر في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، ومُبدياً ترحيب بلاده بعودة مصر إلى القارة الافريقية لتمارس دورها المعهود وتعيد التوازن إلى العلاقات الإفريقية – الإفريقية.

> وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أشاد الرئيس “أفورقي” بالجهود المصرية الدؤوبة التي أسفرت عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإقرار الهدنة، مشددا على ضرورة البناء على هذه الجهود واستثمارها؛ لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى تسوية نهائية لهذا الصراع الممتد.

> وتناول اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في القارة الافريقية، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والقرصنة، حيث اتفقت رؤى الرئيسين السيسي وأفورقي على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية في هذا الصدد، وبما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.

> حضر المباحثات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، و محمود نايل، سفير مصر بإريتريا، ومن الجانب الاريتري عثمان صالح، وزير الشئون الخارجية، ويماني جبرياب، مستشار الرئيس الاريتري، وفاسيل جبرسيلاسي تكلا، سفير دولة إريتريا بالقاهرة، والأمين حسن، سكرتير الرئيس الإريتري للمعلومات.

أ ش أ