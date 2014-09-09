اختيار القاهرة لانعقاد المؤتمر السنوي لرابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط

تعقد رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط مؤتمرها السنوي هذا العام بالقاهرة تحت عنوان الإنجيليون والحضور المسيحي في المشرق؛ والذي تبدأ أعماله صباح غد الأربعاء ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة مصرية وعربية ودولية.

وصرح الدكتور القس أندريه زكي رئيس الرابطة، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم الثلاثاء – إن الرابطة، التي تأسست قبل 40 عاما، تضم في عضويتها جميع الكنائس الإنجيلية في كل من فلسطين، وسوريا ولبنان والعراق، وإيران والسودان وتونس والجزائر ومصر والمغرب ودول الخليج.

وأضاف “الهدف الرئيسي لإنشاء الرابطة هو العمل على توحيد مواقفها في مواجهة الصعاب التي يعيشها أبناء هذه الدول، وتقديم كل مساعدة روحية ممكنة لأبنائها، وتشجيع ودعم العيش المشترك بين المسلمين والمسيحين، إضافة إلى الحد من هجرة المسيحين خارج بلادهم.

وأوضح أن اللقاء سيشمل عدد من المقابلات مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مضيفًا أن الجلسة الافتتاحية للقاء ستعقد صباح غد، وفي المساء يستقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة، ثم يلتقي الجميع وعدد من القيادات السياسية والشعبية والدينية وقادة الفكر والإعلام من خلال حفل الاستقبال الذي تقيمه الهيئة القبطية الإنجيلية على شرف الضيوف.

وحول فعاليات المؤتمر، أوضح الدكتور القس أندريه زكي إن المحور الأول للقاء سوف يتناول مفهوم المواطنة من وجهة نظر إسلامية، ودور المكونات غير الإسلامية في تفعيلها، من خلال رؤية يطرحها الدكتور أحمد الموصللي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ببيروت.

> وأضاف أن اللقاء سيتناول طبيعة الدولة وتنظيم الحريات الدستور التونسي الجديد نموذجاً، ويتحدث حولها الدكتور رضا الاجهورى أستاذ القانون الجنائي والقانون الاسلامي المقارن بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة التونسية.

> كما سيعرض الدكتور محيى عفيفي الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، رؤية المسلمين للدور المسيحي في الدولة والمجتمع، أضافة الى الحديث حول وثائق الازهر التي تناولت العديد من الموضوعات الهامة في هذا المجال.

> وأشار إلى أن هناك طرح لرؤية أخرى لمدى تقبل المسلمين للدور المسيحي في الدولة والمجتمع بعد الربيع العربي ويقدمها الدكتور الصادق عبد الله الفقيه والبروفسير مصطفى ابو صدى.

> وأضاف أنه بالمسبة للعلاقات الاسلامية المسيحية، ستكون هناك وجهة نظر مصرية يطرحها المطران الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الاسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ووجهة نظر فلسطينية يعرضها القس الدكتور متري الراهب.

أ ش أ