روسيا تعتزم رفع المستوى التجاري مع إيران إلى 10 مليارات دولار

أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن رغبة بلاده في تنفيذ مشاريع مشتركة مع إيران.. مؤكدا في ذات الوقت اعتزام موسكو رفع المستوى التجاري مع طهران إلى 10 مليارات دولار.

> ولفت الوزير نوفاك في كلمة بالمنتدى التجاري الروسي – الإيراني في طهران اليوم الثلاثاء ونقلتها وكالة أنباء /فارس/ الإيرانية – إلى الرغبة في زيادة التبادل التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وأشار إلى مشاركة 80 ممثلا عن 40 شركة روسية بأعمال المنتدى.

> وأوضح أن الشركات المشاركة في المنتدى تنشط بمجال معدات صهر المعادن وتقنية النانو و الالكترونيات فضلا عن المحطات النووية والشحن والنقل ومعدات الطيران.

> وأكد وزير الطاقة الروسي تطابق سياسات بلاده مع السياسة الإيرانية فيما يتعلق بأفغانستان وسوريا والعراق وبحر الخزر.. مؤكدا استعداد موسكو لتزويد إيران بمعدات الطيران وصهر المعادن ومعدات الشحن والنقل وقطاع الغاز والنفط، فضلا عن المحطات النووية، وذلك لرفع مستوى التعاون الثنائي.

> وأوضح نوفاك، أن إجراءات الحظر حدت من نمو التبادل التجاري بين البلدين.. معتبرا أن تواجد الشركات الروسية في المشاريع الثنائية وتأسيس الشركات المشتركة، موضوعان في غاية الأهمية.

> وأعلن وزير الطاقة الروسي، أن الاجتماع التجاري المشترك المقبل سيعقد في موسكو بغية استمرار هذا النوع من المباحثات.