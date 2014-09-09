حكومة الخرطوم تقرر وقف الرقابة على الصحف السودانية

أعلن نائب الرئيس السوداني، حسبو عبدالرحمن، وقف الرقابة على الصحف السودانية، ودعا في ذات الوقت إلى ضرورة مراعاة المسؤولية في العمل الصحفي.

وجدد حسبو، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للإتحاد العام للصحفيين السودانيين، الثلاثاء، التزام حكومة الخرطوم بالحوار الوطني والمجتمعي، مؤكدا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لجمع الصف الوطني ووحدة الكلمة، مبينا أنه خيار استراتيجي للدولة.

وأوضح نائب الرئيس السوداني أن للإعلام حقوقا وعليه واجبات تجاه البلاد، باعتباره السلطة الأولى، لما له من دور فاعل وكبير في قيادة المجتمع، إضافة لدوره في إعلاء قيم الدين وحماية العقيدة والوطن وترسيخ الثوابت والمرتكزات.

وحذر من استخدام الصحافة بتعسف ولهدم كيان المجتمع، مؤكدا أن الحكومة لاستشعارها بأهمية الإعلام بدأت بتنظيم المؤتمر القومي للإعلام كأول مؤتمر من مؤتمرات الإصلاح الشامل في البلاد.

وأكد حسبو، التزام الحكومة السودانية بالمخرجات والتوصيات التي أجازها مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أنها ستعمل على تحويلها إلى واقع يصب في مصلحة الصحافة والصحفيين.