أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

حكومة الخرطوم تقرر وقف الرقابة على الصحف السودانية

Google+ Print

أعلن نائب الرئيس السوداني، حسبو عبدالرحمن، وقف الرقابة على الصحف السودانية، ودعا في ذات الوقت إلى ضرورة مراعاة المسؤولية في العمل الصحفي.

وجدد حسبو، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للإتحاد العام للصحفيين السودانيين، الثلاثاء، التزام حكومة الخرطوم بالحوار الوطني والمجتمعي، مؤكدا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لجمع الصف الوطني ووحدة الكلمة، مبينا أنه خيار استراتيجي للدولة.

وأوضح نائب الرئيس السوداني أن للإعلام حقوقا وعليه واجبات تجاه البلاد، باعتباره السلطة الأولى، لما له من دور فاعل وكبير في قيادة المجتمع، إضافة لدوره في إعلاء قيم الدين وحماية العقيدة والوطن وترسيخ الثوابت والمرتكزات.

وحذر من استخدام الصحافة بتعسف ولهدم كيان المجتمع، مؤكدا أن لاستشعارها بأهمية الإعلام بدأت بتنظيم المؤتمر القومي للإعلام كأول مؤتمر من مؤتمرات الإصلاح الشامل في البلاد.

وأكد حسبو، التزام الحكومة السودانية بالمخرجات والتوصيات التي أجازها مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أنها ستعمل على تحويلها إلى واقع يصب في مصلحة الصحافة والصحفيين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي