«السيسي» يبحث مع وزير خارجية النرويج ترتيبات «مؤتمر إعمار غزة»

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع وزير خارجية النرويج، بيورج بريندي، ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد برعاية مصرية – نرويجية مشتركة.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، إن الرئيس السيسي استقبل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزير خارجية النرويج بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير تور فنيسلاند، سفير مملكة النرويج بالقاهرة، وجون هانسن بوير، المبعوث النرويجي الخاص للشرق الأوسط.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير النرويجي استهل اللقاء بالإشادة بالجهود المصرية الدؤوب التي بذلتها مصر للتوصل لوقفٍ لإطلاق النار وإقرار الهدنة في غزة، مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن التوصل إلى تلك الهدنة دون الدور المصري.

وأكد الرئيس الارتباط الوثيق فيما بين جهود إعادة الإعمار وبين تحقيق تسوية نهائية تضمن عدم تكرار نشوب هذا الصراع وما ينتج عنه من تدمير للمدن والبُنى التحتية يُعاد إعمارها فيما بعد، وهو الأمر الذي أمّن عليه الوزير النرويجي، مؤكدا أهمية البناء على الجهود المصرية لاستئناف المفاوضات وصولاً إلى التسوية النهائية.

وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية الراهنة في كل من العراق وسوريا وليبيا، حيث أكد الرئيس على الارتباط الوثيق ما بين ترك القضية الفلسطينية دون تسوية على مدار عقود طويلة وبين توفير بيئة خصبة لنمو الإرهاب والتطرف، وهو الأمر الذي يضفي أهمية إضافية لتسويتها قبل استفحال هذا الخطر وانتقاله إلى دول أخرى في المنطقة، ومنها إلى الدول الأوروبية التي ليست بمنأى عن هذا الخطر.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شهد اللقاء استعراض سبل تطوير هذه العلاقات وتنميتها، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستقبال الاستثمارات النرويجية وإسهامها في النهوض بالاقتصاد المصري، الذي أظهر العديد من المؤشرات الإيجابية خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكداً حرص الدولة المصرية الكامل على توفير المناخ التشريعي الجاذب للاستثمارات الأجنبية.