استطلاع لـ«بصيرة»: 17 مليوناً يرحبون بالمشاركة فى تمويل المشروع

أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة» استطلاعاً لرأى المصريين حول معرفتهم بمشروع قناة السويس الجديدة، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى بداية شهر أغسطس الماضى، ومدى رغبتهم فى المشاركة فى تمويل المشروع، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاستطلاع تم إجراؤه قبل تأكيد قرار الرئيس بأن يكون التمويل فى صورة شهادات استثمار وليس أسهما.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 88٪ من المصريين سمعوا عن المشروع، بينما 12٪ أجابوا بأنهم لم يسمعوا عنه، وترتفع نسبة المعرفة بالمشروع من 81% بين الإناث إلى 95% بين الذكور، كما ترتفع النسبة من 82% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 96% بين الحاصلين على تعليم جامعى فأعلى.

وبسؤال من سمعوا عن المشروع عما إذا كانوا يفكرون فى شراء شهادات مشروع القناة الجديدة، أجاب 35% منهم بأنهم يفكرون فى الشراء، بينما 48% أجابوا بأنهم لا يفكرون فى الشراء، و18% أجابوا بأنهم لم يقرروا بعد. ويمكن بذلك تقدير عدد من يفكرون فى شراء الأسهم بحوالى 16.6 مليون مصرى، تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر.

وترتفع نسبة من يفكرون فى شراء أسهم من 31% فى الريف إلى 39% فى الحضر، كما ترتفع من 28% بين الإناث إلى 40% بين الذكور، ومن 25% بين الشباب فى العمر من 18-29 سنة إلى 41% بين الذين بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر.

ويعد الحاصلون على تعليم جامعى هم الأكثر مساندة لتمويل المشروع، حيث يفكر 51% ممن سمعوا منهم عن المشروع فى شراء أسهم، مقابل 27% من الحاصلين على تعليم أقل من متوسط. وترتفع نسبة من يفكرون فى شراء أسهم من 28% بين من هم فى أدنى مستوى اقتصادى إلى 50% بين من هم فى أعلى مستوى اقتصادى.

وحتى الآن لم يحدد 51% ممن يفكرون فى الشراء المبلغ الذى سيشترون به، بينما من حددوا المبلغ حوالى نصفهم سيشترى بأقل من ألفى جنيه، و22% سيشترون بمبالغ تتراوح بين ألفين وأقل من 8 آلاف جنيه، و13% سيشترون بمبالغ تتراوح بين 8 آلاف جنيه و15 ألف جنيه، و11% سيشترون بمبالغ تتعدى 15 ألف جنيه وتقل عن 100 ألف جنيه، ونسبة ضئيلة لا تتعدى 4% سيشترون بمبلغ 100 ألف جنيه أو أكثر.