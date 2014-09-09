الانفصاليون الموالون لروسيا ينفون مسئوليتهم عن إسقاط الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا

نفى رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد الكسندر زاخارتشينكو مسئولية الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا عن إسقاط الطائرة الماليزية التي سقطت في المنطقة في يوليو الماضي.

> ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء عن زاخارتشينكو قوله إن الانفصاليين لا يمتلكون أنظمة دفاع جوى لديها القدرة على اسقاط الطائرات التجارية.

> يذكر أن الفريق الهولندي الذي يحقق في إسقاط الرحلة رقم 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا رجح أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بـأجسام متعددة ذات طاقة عالية من الخارج .

> ونشر مجلس السلامة الهولندي التقرير الأولي، الذي لم يذكر ما إذا كانت طائرة البوينج 777 أسقطت بصاروخ أرض جو، لكن يبدو أن نتائجها تشير إلى هذا الاستنتاج .

> وتم تفجير طائرة البوينج 777 في 17 من يوليو الماضي فوق الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة وعددهم 289 .

أ ش أ