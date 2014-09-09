أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الانفصاليون الموالون لروسيا ينفون مسئوليتهم عن إسقاط الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا

Google+ Print
الانفصاليون الموالون لروسيا ينفون مسئوليتهم عن إسقاط الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا الانفصاليون الموالون لروسيا ينفون مسئوليتهم عن إسقاط الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا

 

رئيس وزراء جمهوريه دونيتسك

 نفى رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد الكسندر زاخارتشينكو مسئولية الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا عن إسقاط الطائرة الماليزية التي سقطت في المنطقة في يوليو الماضي.
> ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء عن زاخارتشينكو قوله إن الانفصاليين لا يمتلكون أنظمة دفاع جوى لديها القدرة على اسقاط الطائرات التجارية.
> يذكر أن الفريق الهولندي الذي يحقق في إسقاط الرحلة رقم 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا رجح أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بـأجسام متعددة ذات طاقة عالية من الخارج .
> ونشر مجلس السلامة الهولندي التقرير الأولي، الذي لم يذكر ما إذا كانت طائرة البوينج 777 أسقطت بصاروخ أرض جو، لكن يبدو أن نتائجها تشير إلى هذا الاستنتاج .
> وتم تفجير طائرة البوينج 777 في 17 من يوليو الماضي فوق الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة وعددهم 289 .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا