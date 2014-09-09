بالصور: إنارة50 كشاف إنارة بمنفذ السلوم بالطاقة الشمسية بتكلفة مليون جنيه

أعلن اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح أنه تم إنارة عدد من أعمدة الكهرباء بمنفذ السلوم البري بالطاقة الشمسية بتكلفة نحو مليون جنيه بتمويل من محافظة مطروح وذلك من خلال إيجاد بدائل جديدة لتوفير الطاقة وإنارة الاماكن البعيدة عن التيار الكهربائي .

وأضاف المحافظ انه تم إنارة 50 عمود كهربائي بالجزيرة الوسطى بمنفذ السلوم البرى من خلال كشافين كبيرين بكل عمود لإنارة الاتجاهين لمسافة 1,5كم ،وذلك بإستخدام الطاقة الشمسية بداية من الجمرك الجديد باتجاه مدينة السلوم.

واشار المحافظ الى أنه سبق إنارة أكثر من قرية وتجمع صحراوى من خلال استخدام الطاقة الشمسية ومنها تجمع حافة الجلاس جنوب مدينة مرسي مطروح ، والمكون 15 منزل ،بالإضافة إلى 7 أعمدة بالشوارع لمساعدة اهالى التجمع على ممارسة حياتهم وحقهم في الإنارة ليلاً خاصة لصعوبة توصيل التيار الكهربائي الذي يبعد 60 ك عن التجمع ، بالإضافة إلى التعاون مع الجانب الإماراتى لتنفيذ محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 20 ميجا من الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة لأهالي واحة سيوة بما يساوي ثلاثة أضعاف انتاج المحطة الحالية بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه ،وكذلك إيجاد بدائل جديدة لتوليد الكهرباء لإنارة 6 مباني حكومية بطاقة 81 كيلو وات .

وأكد اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح أن المحافظة بأجهزتها المختلفة تعمل على تحقيق أهداف هذه المشروعات لإستقرار المجتمع البدوي و الحفاظ على بيئته الصحراوية، مع تسهيل وإزالة كافة العقبات وتحقيق التنمية فى كافة القطاعات ، ومنها إستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لانارة التجمعات النائية والطرق البعيدة عن شبكة الكهرباء و تقديم حلول مبتكرة تؤدي الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي خاصة مع صعوبة توصيل خطوط الكهرباء إليها.