اللجنه الأمنيه العليا تحمل الحوثيين مسئولية اقتحام مجلس الوزراء والاذاعة وسقوط ضحايا

حملت جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء من خلال الدفع بالعديد من تلك العناصر و محاولة اقتحام المبنيين .

> وصرح مصدر باللجنة الأمنية العليا مساء اليوم أنه نتج عن محاولة اقتحام تلك المؤسستين سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام والذين تقوم الأجهزة الأمنية حالياً بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيداً لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة “.

> وأكد أن حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء ؛ محملاً القيادات الحوثية كافة المسؤولية في التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.

> وأبدى المصدر الأمني استغرابه من تلك التناولات التي تحيكها بعض وسائل الإعلام بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين ؛ مؤكداً أن الأجهزة الأمنية سوف تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المرافق والمصالح العامة.

> وهذه هى المرة الاولى التى يشير فيها مسئول يمنى الى وقوع ضحايا بين حرس مجلس الوزراء خلال الاشتباكات التى جرت فى وقت سابق مع المتظاهرين الحوثيين .

أ ش أ