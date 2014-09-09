إخلاء سبيل أثنين من المتهمين بقتل فردي شرطة بالمنيا

قررت محكمة جنح المنيا إخلاء سبيل طارق محسن محمد بدوى وراجى الرحمن محمد مختار بدون ضمان مالى علي ذمة القضية متهمين فيها بالإنضمام إلي جماعة محظور نشاطها وحيازة أسلحة نارية والحصول على أموال تستهدف قتل قيادات شرطية.

كما يواجه المتهمون تهم بالضلوع في قتل أمين الشرطة محمد على محفوظ ورقيب الشرطة أحمد فاروق أصنعى بقسم شرطة المنيا.

ودفع محامي المتهمين، بأن إعترافاتهما بقتل أفراد الشرطة جاءت نتيجة الضغط والإكراة والتعذيب، مضيفا أنهم عدلوا عن أقوالهما أمام النيابة العامة فى التحقيقات التى أجريت معهما.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على محمد عادل عبد الله وراجى الرحمن محمد مختار وطارق محسن محمد بدوى لإتهامهم بقتل أمين ورقيب شرطة بقسم المنيا.