أخبار عاجلة

كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إخلاء سبيل أثنين من المتهمين بقتل فردي شرطة بالمنيا

Google+ Print
إخلاء سبيل أثنين من المتهمين بقتل فردي شرطة بالمنيا إخلاء سبيل أثنين من المتهمين بقتل فردي شرطة بالمنيا

أرشيفية

قررت محكمة جنح المنيا إخلاء سبيل  طارق محسن محمد بدوى وراجى الرحمن محمد مختار بدون ضمان مالى علي ذمة القضية  متهمين فيها بالإنضمام إلي جماعة محظور نشاطها وحيازة أسلحة نارية والحصول على أموال تستهدف قتل قيادات شرطية.

كما يواجه المتهمون تهم بالضلوع في قتل أمين الشرطة محمد على محفوظ ورقيب الشرطة أحمد فاروق أصنعى بقسم شرطة المنيا.

ودفع محامي المتهمين، بأن إعترافاتهما بقتل أفراد الشرطة جاءت نتيجة الضغط والإكراة والتعذيب، مضيفا أنهم عدلوا عن أقوالهما أمام النيابة العامة فى التحقيقات التى أجريت معهما.

وكانت أجهزة الأمن  قد ألقت القبض على محمد عادل عبد الله وراجى الرحمن محمد مختار وطارق محسن محمد بدوى لإتهامهم بقتل أمين ورقيب شرطة بقسم المنيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا