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ألمانيا واليابان يناشدان الأطراف المتنازعة في أوكرانيا الالتزام بوقف إطلاق النار

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ناشدت ألمانيا واليابان جميع أطرافالأزمة الأوكرانية الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في شرق أوكرانيا.

وأعرب كلا من وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، ونظيره الياباني، فوميو كيشيدا، بعد لقائهما، الثلاثاء، في العاصمة الألمانية، برلين، عن قلقهما بشأن الانتهاكات المتعددة للهدنة المتفق عليها في شرق أوكرانيا.

وناشد شتاينماير موسكو، قائلا: «نأمل أن تكون روسيا جادة بشأن إنهاء الصراع الحالي وألا تستغل الوضع على حساب أوكرانيا».

وشمل هذا اللقاء مناقشة موضوعات أخرى كتطور الوضع في العراق والصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وكذلك النزاعات حول جزيرة بحر الصين الإقليمي.

وتجدر الإشارة إلى أن كلا من ألمانيا واليابان يندرجان ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع التي تضم كبرى الدول الصناعية حول العالم.

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