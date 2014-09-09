بالصور.. كيف تغير الحرم المكي خلال 100 عام؟

رصدت صحيفة «هفنجتون بوست» الأمريكية، مظاهر التغيير التي طرأت على الحرم المكي خلال ما يقرب من 100عام، قائلة إن مكة تغيرت بشكل كبير خلال هذه الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد تجديدات أكثر خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير مصور لها، الأثنين، إلى قرار السلطات السعودية، في 2013، بهدم ما يعرف بـ«الرواق العثماني»، الذي يحدد محيط الحرم منذ القرن السادس عشر بأعمدة يعود بعضها إلى القرن الثامن، وذلك لتوسيع الحرم ليستوعب أعداد الحجاج المتزايدة كل عام. وأوضحت أن هناك كثيرون يعارضون هذه التوسعات، لأنها تقوض المكانة التاريخية لهذا الموقع المقدس، وألقوا باللوم على الحكومة السعودية لأنها المشرفة على الحرم المكي.

ولفتت الصحيفة إلى ما قاله المدير التنفيذي لمؤسسة أبحاث التراث الإسلامي عرفان العلاوي، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية:«لست ضد توسيع المسجد، وإنما هناك طرق أخرى لتنفيذ ذلك دون تدمير الجوانب التاريخية لهذه المكان المقدس». وأضاف: «بدل أن تتعامل الحكومة السعودية مع هذه المخاوف بشأن تدمير التراث، فإنها لا تبالي بهذا الأمر بمنتهى البساطة».

وفيما يلي 14 صورة توضح التحول الذي طرأ على الحرم المكي في الفترة من 1920 إلى 2013:

مكة 1920

مكة 1922

مكة 1935

مكة 1967

مكة 1979

مكة 1988

مكة 2000

مكة 2001

مكة 2004

مكة 2005

مكة 2008

مكة 2010

مكة 2012

مكة 2013