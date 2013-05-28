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منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد فى ذكرى تأسيسها توجهها لتحقيق السلام الشامل

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منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد فى ذكرى تأسيسها توجهها لتحقيق السلام الشامل منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد فى ذكرى تأسيسها توجهها لتحقيق السلام الشامل

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، جدية توجهها نحو إحلال السلام العادل والشامل فى المنطقة وفق المرجعيات الدولية والعربية، وصولاً إلى إنجاز كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

ودعت أمانة سر اللجنة التنفيذية للمنظمة فى بيان لها فى مناسبة الذكرى الـ49 لتأسيس المنظمة المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته فى الضغط على الإسرائيلية لوقف "سياساتها العدوانية الاستيطانية"، وإجبارها على تنفيذ كافة التزاماتها الدولية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وأكد البيان أن "شعبنا وقيادته لن يقبلوا باستمرار الحكومة الإسرائيلية بتحدى الإرادة
> الدولية ومواصلة احتلالها وتصعيد وتيرة الاستيطان واستهداف الإنسان الفلسطينى وأرضه.

وأضاف: "سنواجه هذه السياسة (الإسرائيلية) بمزيد من التصميم والعزم على مواصلة النضال والدفاع عن الأرض والمقدسات والتصدى لمخططات التوسع والاقتلاع".

ودعا البيان كافة القوى الفلسطينية إلى "التوحد والالتفاف حول برنامج منظمة التحرير وتعزيز الشراكة السياسية ووضع استراتيجية وطنية فلسطينية للتصدى لسياسات التوسع العنصرى الإسرائيلية وإعادة الاعتبار لقضيتنا العادلة فى كافة المحافل الدولية".

وأكد أنه بهذا الصدد على ضرورة العمل تحت مظلة منظمة التحرير لـ"إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والشروع بالعمل على إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة لتجديد الشرعية الفلسطينية".

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مصر 365

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