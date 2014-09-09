«القضاء الأعلى» يقر حركة انتدابات وتنقلات بالنيابة العامة

أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، حركة ندب وتجديد ندب عدد من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول، ونقل وتحديد محال إقامة المحامين العامين الأول والمحامين العامين بالنيابة العامة، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من بداية العام القضائي الجديد الذي يبدأ من أول أكتوبر المقبل.

والمستشارون رؤساء محاكم الاستئناف الذين تقرر انتدابهم للعمل كمحامين عامين أول هم كل من: زكريا عبد العزيز عثمان (نيابة استئناف القاهرة) - عبد الناصر عبد العزيز جمعه عبد الواحد (نيابة استئناف طنطا) - هشام سمير عبد الحليم صبحي (المكتب الفني للنائب العام) - عادل عزت أحمد عبد الله (نيابة استئناف قنا) - محمد طه محمد رشوان (نيابة استئناف المنصورة) - طارق إبراهيم محمد حرب (المكتب الفني للنائب العام) - ناصر إسماعيل محمد منصور دهشان (المكتب الفني للنائب العام) - سعيد عبد المحسن عبد الشكور (نيابة استئناف الاسكندرية) - عادل محمد سعيد الدين عبد العزيز (نيابة العليا للأسرة) - أحمد مصطفى محمد عدلي (التحفظ على الأموال) - جورج سعد غبريال صليب (المكتب الفني للنائب العام) - حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران (المكتب الفني للنائب العام) - خالد علي موسى أحمد البحيري (نيابة استئناف بني سويف) - أيمن السيد لبيب غراب (المكتب الفني للنائب العام) - عبد الناصر تايب محمد أبوالعلا (نيابة استئناف الإسماعيلية) - عبد الخالق مصطفى منصور عابد (المكتب الفني للنائب العام) - صبري حسن صالح (المكتب الفني للنائب العام) - عاطف عبد الله أحمد سعد (نيابة استئناف أسيوط) - عماد الدين عبد الحميد عبد السميع السيد (نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة) - مصطفى حسن محمد خاطر (المكتب الفني للنائب العام).

وضمت دائرة مكتب النائب العام كلا من المحامين العامين الأول والمحامين العامين المستشارون: وسام محمد دسوقي إبراهيم العيوطي، وأشرف محمد علي رزق، وإبراهيم كميل طوسون إبراهيم بقطر، وأحمد فاضل سيد سلطان، ومحمد عادل عبد المنعم عين شوكه، عبد المحسن حسن يونس حسن، وإيهاب طلعت يوسف حسين، وهاني إبراهيم مشرف محمد بخيت، وراضي أبو الفتوح إبراهيم محمد، ومعتز محمد غالب الحميلي، ومحمد سعد عوض ثريا، ومحمد علي حسن الشبيني، ووسام هاني سليمان هدهود، ومحمد كمال عبد الباقي الخولي، وخالد محمد علي محجوب.

كما شملت نيابة استئناف القاهرة كلا من المحامي العامين الأول والمحامين العامين المستشارون: صلاح الدين دياب، ووليد فكري السيد القربي، ومازن عبد الحميد محمد يحيى، وباسم محمد زيدان معبد.

وضمت الحركة أيضا المستشار وائل حسين بنيابة شمال القاهرة الكلية، والمستشار طارق أبو زيد بنيابة جنوب القاهرة الكلية، والمستشار محمد محمود عبد الوهاب إبراهيم بنيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة، والمستشار محمود محمد يحيى رشدان بنيابة استئناف طنطا، والمستشار مؤمن السيد سالمان حسين بنيابة شمال بنها الكلية، والمستشار عمرو محمد سامي عبد الحليم جاد بنيابة جنوب بنها الكلية، والمستشار بهاء محمد حسن الوكيل بنيابة أسوان الكلية، والمستشار محمد عبد الشافي بنيابة شرق القاهرة الكلية، والمستشار محمد أحمد حسن البنداري بنيابة جنوب القاهرة الكلية لشئون الأسرة، والمستشار شريف حسن محمد فرحان الصغير بنيابة استئناف الاسكندرية، والمستشار محمد الشهاوي عبد السلام الخولي بنيابة الاسكندرية الكلية لشئون الأسرة، والمستشار مصطفى محمود هاني زكي عطيه بنيابة مرسى مطروح الكلية، والمستشار عبد العزيز علي محمود عبد الله بنيابة شمال دمنهور الكلية، والمستشار أحمد فوزي محمود عبد العال بنيابة جنوب دمنهور الكلية.

كما شملت الحركة المستشار إيهاب حسيني حسن حسيني بنيابة استئناف طنطا، والمستشار أيمن عبد الله علي أبو غزاله بنيابة الأموال العامة بطنطا، والمستشار محمد محمود حسين محمود بنيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة، والمستشار أحمد عبد الفتاح السيد نصر بنيابة استئناف المنصورة، والمستشار وائل حمدي عبد العليم حسن بنيابة الأموال العامة بالمنصورة، والمستشار أيمن أمين علي عبد الهادي بنيابة شمال المنصورة الكلية، والمستشار وائل إسماعيل مصطفى شهاب بنيابة جنوب المنصورة الكلية، والمستشار هاني تاج الدين عمرو بنيابة شمال الزقازيق الكلية، والمستشار هشام حسين حمدي بنيابة الاسماعيلية الكلية، والمستشار تامر توفيق عبد الفضيل الخطيب بنيابة بني سويف الكلية، والمستشار عبد الرحيم أحمد عبد المالك حامد بنيابة شمال المنيا الكلية، والمستشار أسامة عبد المنعم سالم علي بنيابة جنوب المنيا الكلية.

وتضمنت الحركة أيضا المستشار مجدي محمد بكري محمد بنيابة استئناف أسيوط، والمستشار ياسر محمد أبو الوفا حسن بنيابة الأموال العامة بأسيوط، والمستشار محمد عبد الحافظ محمد بنيابة الوادي الجديد الكلية، والمستشار هاني كمال عبد الواحد إبراهيم بنيابة شمال سوهاج الكلية، والمستشار محمد رمضان الأشعتي محمود إبراهيم بنيابة جنوب سوهاج الكلية، والمستشار محمد جبريل أمين محمد قناوي بنيابة استئناف قنا، والمستشار عفيفي مختار متولي مهران بنيابة قنا الكلية، والمستشار إسلام أحمد رمضان بنيابة البحر الأحمر الكلية.