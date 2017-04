Guardians of the Galaxy ما زال في القمة

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي بقاء فيلم Into The Storm فيهاحيث حصد 11.6 مليون دولار، وتراجع فيلم Dawn of the Planet of the Apes من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن سجّل 16.6 مليون دولار، وعاد فيلم The Expendables 3 الى المرتبة الثالثة حاصداً 17 مليون دولار، وعاد أيضاً فيلم Hercules الى المرتبة الثانية مع 17.1 مليون دولار وتقدّم فيلم Lucy مجدداً الى المرتبة الأولى حيث حصد 25.5 مليون دولار.

في أميركا، تقدّم فيلم The November Man من المرتبة السادسة الى الخامسة مع 4.3 مليون دولار، وتراجع فيلم If I Stay الى المرتبة الرابعة حيث جمع 5.55 مليون دولار، وتقدّم مجدداً فيلم Let’s Be Cops من المرتبة الخامسة الى الثالثة حيث حصد 5.56 مليون دولار، وبقي فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles في المرتبة الثانية مع 6.5 مليون دولار، وصمد فيلم Guardians of the Galaxy في المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن حصد 10.3 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم The November Man الى المرتبة الخامسة مع 4809 مشاهد، ودخل فيلم If I Stay مباشرة في المرتبة الرابعة حيث شاهده 5796 شخص، وبقي فيلم Lucy في المرتبة الثالثة مع 5979 مشاهد، وبقي أيضاً فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles في المرتبة الثانية مع 7458 مشاهد وصمد فيلم Let’s Be Cops في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شاهده 8399 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Hercules من المرتبة الثالثة الى الخامسة حيث شاهده 10325 مشاهد، ودخل فيلم Deliver Us From Evil في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 20298 شخص، وتراجع فيلم Into the Storm من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 24764 شخص، وبقي فيلم Let’s Be Cops في المرتبة الثانية مع 25443 مشاهد ودخل فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 98746 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة بقاء فيلم Guardians of the Galaxy حيث حصد 509 ألف جنيه، وتراجع فيلم " جوازة ميري " من المرتبة الثالثة الى الرابعة حاصداً 640 ألف جنيه، ودخل فيلم Lucy مباشرة في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 705 ألف جنيه، وتراجع فيلم " الفيل الأزرق " من المرتبة الأولى الى الثانية مع مليونين و 256 ألف جنيه وعاد فيلم " الحرب العالمية الثالثة " الى المرتبة الأولى بعد أن حصد مليونين و 420 ألف جنيه.