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Blizzard تُخلِّد روبن وليامز بلعبة فيديو

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Blizzard تُخلِّد روبن وليامز بلعبة فيديو Blizzard تُخلِّد روبن وليامز بلعبة فيديو

الثلاثاء 09-09-2014 14:21

قرّرت شركة "بليزارد Blizzard"، المختصّة بتطوير ألعاب الفيديو، تخليد شخصية الممثل الأميركي الراحل Robin Williams، وإضافة شخصية تحمل إسمه في لعبة "World of Warcraft"، بسبب شغفه بألعاب الفيديو. وتشبه الشخصية بلونها البنفسجي، إلى حد كبير الشخصية التي أدّى صوتها في مغامرات علاء الدين. وكانت الشركة قد لمّحت بعد أيام من رحيل الممثل في تغريدة لها، أنّها تنوي تخليد ذكرى الممثل في لعبة ، فكتبت على حسابها في تويتر: "شكراً Robin Williams، فقد جلبت لنا السعادة في حياتنا، ونأمل أن تكون قد استمتعت بالوقت الذي أمضيته في عالمنا. إلى اللقاء في عالم الألعاب". ومن المتوقع صدور النسخة النهائية من اللعبة، في الثالث عشر من تشرين الثاني المقبل، وقد تتضمّن لفتة تكريمية أخرى للممثّل.
يُذكر أنّ Robin Williams، الذي إنتحر في الحادي عشر من آب المنصرم، كان شغوفاً بألعاب الفيديو، حتى أنّه أطلق على إبنته إسم Zelda نسبة إلى لعبة "Legend of Zelda" .

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سيدتي

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