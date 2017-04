حصرياً "سيدتي" مع الليدي غاغا في مطار دبي

دبي- صباح جميل

كانت "سيدتي" المجلة العربية الوحيدة التي دعتها الشركة المنظمة حصرياً لاستقبال الفنانة العالمية الليدي غاغا في مطار دبي حيث ستقدم حفلاً للمرة الأولى في الشرق الأوسط غداً في "ميدان لسباقات الخيل"، وعلى الرغم من أننا لاحظنا انتظار مجموعة كبيرة من محبيها ينتظرونها على بوابة المطار إلى أن طلب من وسائل الإعلام عدم نشر أي خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدوم الليدي غاغا حتى لا يزدحم المطار بمحبيها وتحدث فوضى.، وكان استقبال وسائل الإعلام في المطار ومعاملتهم جيدة جداً ومنظماً بشكل كبير.

وقد نشرت الليدي غاغا صورة لها عبر إنستغرام تقول "on my way to dubai" وحينما وصلت إلى مطار دبي قررت تبديل ملابسها وإعادة تصليح الماكياج قبل لقاء وسائل الإعلام، فكانت ترتدي في الصورة التي نشرتها عبر انستغرام ملابس كاجوال وبلون شعرها الطبيعي، وبعد أن بدلت ملابسها طلت بشعر "بلوند" وفستان بيج طويل مطرزاً شفافاً وتاج أزرق فوق شعرها فكانت في طلتها تشبه "فيروز" ورحبت بوسائل الإعلام وقد كانت في الحقيقة رقيقة جداً في تعاملها مع الإعلاميين وروحها مرحه على عكس العديد من الفنانات الأخريات وقالت: أنا سعيدة جداً لأنني سألتقي جمهوري في دبي، والتي ستكون المحطة الأولى لي في الشرق الأوسط. ونظراً لما ترتديه غاغا دائماً من ملابس مكشوفة أجابت عن سؤالنا حول ما سترتديه في الحفلة بما أنها المرة الأولى في منطقة عربيه قائلة : لم ارتد ملابس مكشوفة فأنا اعلم جيداً عادات وتقاليد كل بلد وأحترمها واقدرها وعندما طلب منها أحد الحضور التقاط صورة معها فقالت أفضل أن نلتقط صورة جماعية، وبالفعل التقطت صورة جماعية وشكرتنا وغادرت بينما كان ينتظرها محبوها من الشباب والفتيات خارج المطار، وهم يغنون أغانيها ويصرخون ليدي غاغا. وحينما ظهرت ازداد الصراخ وذهبت إليهم بكل عفوية لتوقع لهم على "الأوتوغرافات" ثم غادرت المطار وسط تهليل.

الجدير بالذكر أن شركة «أيه إم آي لايڤ» و«أيه تي دبليو لايڤ» بالتعاون مع «لايڤ نيشن غلوبال تورينغ»، عملوا على تنظيم جولة لغاغا انطلقت من فورت لودرديل في فلوريدا وتستمر لعدة أشهر تجوب خلالها 35 مدينةً ومهرجاناً في أمريكا الشمالية قبل أن تنتقل إلى آسيا وأستراليا تليهما أوروبا.