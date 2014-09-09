وائل كفوري:لهذه الأسباب تزوّجت سراّ وهذه حقيقة علاقتي بإليسا

القاهرة_مروة عبد الفضيل

في حلقة خفيفة الظل رغم سخونة الأسئلة ومراوغة الضيف في الإجابة على الكثير من الأسئلة، حل الفنان وائل كفوري ضيفاً على الإعلامية وفاء الكيلاني في حلقة الأمس من برنامج "الحكم" الذي يعرض على شاشة MBC.

تطرقت وفاء الكيلاني في بداية حوارها مع وائل كفوري إلى سؤاله عن ندرة لقاءاته الإعلامية، إذ أن آخر ظهور له كان منذ سبع سنوات، فقال وائل إن بعده عن الإعلام ليس سببه أنه لا يجيد الكلام بالمطلق، لكن لكونه لا يجيد الكلام بقدر ما يجيد الغناء، وأضاف أن الكثيرين يرونه مغروراً رغم أنّه ليس كذلك، ولم ينف عن نفسه صفة الكبرياء مشيراً إلى أن لديه عزّة نفس، وأنّه ليس خجولاً بل مهذباً.

وبالحديث عن وجوده في برنامج Arab Idol بعد أن سبق له ورفض عرض MBC بالتواجد في برنامج The Voice لمبالغته في طلباته، قال وائل إنه قبل بالعرض الجديد لأنه كان يحب Arab Idol وهو ما يعني ضمناً أنه لم يكن مرحباً بصيغة البرنامج الثاني فأخذ من طلباته المبالغ فيها حجّة لرفضه.

لست بديلاً

رفض كفوري مقارنته بزميله راغب علامة الذي سبقه في لجنة تحكيم البرنامج لموسمين كاملين، قائلاً إنه يرفض مقارنته به، فسألته الكيلاني عما إذا كان قد اتصل براغب ليستأذنه في الحلول بدلاً منه في لجنة التحكيم، فأجابها أن لا أحد يفعل ذلك، مؤكداً أنّ "راغب أكبر من مثل هذا التصرفات وهذا رزق من الله".

كما اعترض وائل على صيغة سؤال الاستفتاء الذي تجريه وفاء قبل الحلقة وتعرضه عليه، وكان نصّه: هل سينجح وائل في أن يكون بديلاً لراغب؟ قائلا إنه كان يفضّل أن يكون السؤال هل سينجح وائل في Arab Idol ؟ وأضاف "أنا لست بديلاً لأحد"، في حين رأى الجمهور بنسبة 62% أن وائل سينجح أن يحل بديلاً عن راغب.

تطرقت الحلقة كذلك إلى الحديث عن علاقة وائل بزميلته أحلام التي تشاركه لجنة تحكيم البرنامج، فوصفها بأنها "بتعقد" وأن علاقته بها سمن على عسل، وحاولت وفاء اللعب على الكلام والإيحاء ان الكلمة تحمل معنيين، أحدهما سلبي والآخر إيجابي، إلا أن وائل كان أذكى من أن يقع في الفخ.

وعلى الرغم من أنّ مشكلة أحلام وراغب كانت حديث الإعلام لوقت طويل، إلا أن وائل أكد أنه لا يعرف عن هذه المشاكل شيء بل سمع عنها.

زواج سرّي

وبسؤال وفاء له عن هل سيتعظ من مشاكل راغب مع أحلام ويسير جنب الحائط تجنباً لها؟ قال كفوري "ولماذا أسير جنب الحائط أنا دائما مرفوع الرأس"، ونفى وائل وجود أي خلافات بينه وبين أحلام، بحسب ما أعلنه الملحن سمير صفير، ونفى أصلاً ان يكون هذا الكلام ورد على لسان سمير، رغم تأكيد وفاء أن التسجيل الذي قال فيه سمير هذا الكلام موجود.

تطرق وائل للحديث عن زواجه موضحاً أنه تزوج سراً لأنه تربى على الخصوصية، وقال إنه لهذا السبب لا يظهر زوجته في وسائل الإعلام بالإضافة إلى إنها هي نفسها لا تحب الظهور.

لماذا تزوجت؟ سألت وفاء ووضعت احتمالات منها أنه ملّ من العزوبية، وأنّه تزوج ليصبح أباً، وأنّه تزوج لأنه وجد توأم روحه، وهو ما حصد أعلى نسبة من تصويت الجمهور، إلا أنّ وائل خذل زوجته وجمهوره، نافياً أن يكون هذا سبب زواجه، مؤكداً أنه تزوّج ليصبح أباً، وأنّه ليس في العزوبية ما يدعو إلى الملل.

وأضاف أن كل مرحلة لها جمالها فمرحلة العزوبيّة جميلة ولكن يصل الإنسان إلى وقت يقول فيه "كفى لا بد من تأسيس بيت وعائلة وأولاد"، موضحاً أن إطلاق اسم ميشال وهو اسمه الحقيقي على ابنته كان من اختيار زوجته.

علاقته باليسا

وأكمل وائل أن الزواج لا يخلو من خلافات لكن بالتضحية والتنازلات "كل شيء بيصير منيح"، ولم يعط إجابة واضحة حول تخلّيه عن خاتم الزواج الذي ارتداه في بداية زواجه.

وأشار وائل إلى أنّ زوجته لا تناديه بوائل أو باسمه الحقيقي "ميشال" قائلاً إنها دائما تقول له "حياتي".

تحدث وائل عن زواج الفنان بالفنانة قائلاً إنه أمر صعب للغاية فإذا كان الفنان مثلاً مرتبطا بحفل وزوجته كذلك "فمن وقتها سيجلس مع الأولاد؟".

وائل كفوري ردّ عن شائعة علاقة الحب التي تربطه بزميلته إليسا فقال إن إٍليسا خط ازرق وليس مجرد خط أحمر، وأنّ علاقتهما جيدة للغاية وأن هناك محبة بينهما وأنهما إذا لم يلتقيا فإنهما يتحدثان عبر الهاتف، نافياً في الوقت نفسه وجود علاقة حب بينه وبين كل من مايا دياب أو نوال الزغبي موضحاً أن كل ما يربطه بهما محبة ليس أكثر.

نجوميته ليس بحاجة لأحد

وعن الديو الغنائي الذي وعد به كل من إليسا ويارا ونانسي عجرم قال إن الفكرة واردة لكنه يبحث عن ديو مميز، وقال إنه كان هناك مشروعاً قيد التنفيذ مع يارا لكن الظروف لم تسمح، نافيا خشيته أن تخطف أي منهن نجوميته قائلاً أن أي من هؤلاء الفنانات لن تضيف إلى نجوميته فنجوميته ليست بحاجة لإضافة.

ورداً على اتهام وفاء الكيلاني له بأنّه قصّر في حقّ المخرج اللّبناني سيمون أسمر، وسألته عما إذا كان يعد ذلك بخلاً مادياً أم بخلاً في المشاعر قال "ما حدا بيعمل شيء منيح وبيحكي عنو" طالباً منها أن تسأل سيمون نفسه، وقال إن كثيرين خرجوا ليحكوا عن وفائهم ولم يقدموا شيء له.

عيوب وائل

كفوري اعترف بأنه أكبر عيب فيه أنه لا يجيد فن الواجبات مثل التهاني أو التعازي، وما إلى ذلك، وأضاف أن أكثر عادة سيئة لا يحب ممارستها هي شرب الخمر والمخدرات والمقامرة والخيانة مؤكداً ردا على إمكانية أن يخون "وهل إذا خنت سأعترف؟"، واعترف وائل أنه مدخن ويحاول أن يقلع عن هذه العادة السيئة .

وعن سبب تراجع نجوميته في مصر قال إن بعض الفنانين حاربوه قبل 15 عاماً في مصر، لذا قرر الابتعاد وقال إنه لا يستطيع العودة حالياً لأن كبريائه يمنعه.

وأشار وائل إلى أن سيغلق حسابه على تويتر بسبب عدم تأثر متابعيه بآرائه السياسية التي يكتبها على تويتر بنسبة 73%.