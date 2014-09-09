هل تشارك فيفي عبده التجربة السينمائية الأولى لهشام عباس؟

يستعد الفنان هشام عباس قريباً لخوض أولى تجاربه السينمائية مع المخرج ياسر زايد، من خلال فيلم يتم التكتّم عن تفاصيله حالياً.

وقد علمت "سيدتي نت" من مصادر مقربة من هشام أن هذا الأخير يحاول إقناع الفنانة فيفي عبده بخوض التجربة معه لمساندته، خاصة وأن هناك كيمياء بينهما منذ أن كانا يقدمان معا برنامجهما "أحلى مسا" الذي حققا من خلاله نجاحاً كبيراً.

فيفي حتى الآن لم تبد رأيها النهائي في الفيلم، خاصة أنها مرتبطة بتصوير مسلسلها الجديد "حركات ستات" مع سمية الخشاب، بالإضافة إلى أنها موجودة حالياً في البرازيل حيث تشارك في إحدى الفعاليات عن الرقص الشرقي.