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لهذه الأسباب رفض الأمير مصطفى العمل مع هازال كايا

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لهذه الأسباب رفض الأمير مصطفى العمل مع هازال كايا لهذه الأسباب رفض الأمير مصطفى العمل مع هازال كايا

الثلاثاء 09-09-2014 17:06

قرر الممثل التركي محمد جنسور الشهير بالأمير مصطفى (39 عاما)، نقل إقامته لفترة طويلة من تركيا إلى إيطاليا للعمل في السينما الإيطالية والعالمية، ولدراسة كورسات تمثيل جديدة تطور قدراته الأدائية.
وقد سافر مع زوجته المخرجة الوثائقية الإيطالية كاترينا وأبنائهم الثلاثة.
وكان جنسور قد رفض الموافقة على أي مسلسل درامي جديد متعدد الإجزاء بعد إصابته بإرهاق لتصويره عامين متواصلين مسلسل (حريم السلطان)، واكتفى قبل سفره بتصوير فيلم رومانسي جديد شاركته بطولته زميلته فرح زينب عبدالله الشهيرة بنورا، وفيلم إعلاني لصالح إحدى الشركات التركية.
وكان من ضمن الأعمال المرشح إليها ورفضها ، مسلسل جديد مع الممثلة الشابة هازال كايا الشهيرة بفريحة رغم حبه وتقديره لها.

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