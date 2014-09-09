الأمير هاري: طفولة مأساوية وعلاقة عاطفية مع مسلمة مصرية

يبدو أنّ الامير Harry قد تأثر كثيراً بعلاقة والدته الغرامية، فالأميرة الراحلة Diana وقعت بشباك الشاب المصري عماد "دودي" الفايد في الفترة الأخيرة من حياتها، فوقع Harry في غرام شابة مصرية في إسبانيا.

وأفادت الصحف العالمية أنّ الأمير، الذي إنفصل مؤخراً عن حبيبته Cressida Bonas ، على علاقة بمسلمة مصرية تعيش في إسبانيا وتبلغ من العمر 22 عاماً.

وتعرّف الأمير Harry على الشابة التي تدعى عنايات يونس، في النادي الليلي " Hairy Lemon"، حيث كان يقضى عطلة في أسبانيا، بصحبة ابنتي عمّه Beatrice وEugenie.

وعنايات تنحدر من عائلة مهمة في مصر، ووالدها رجل أعمل كبير في أسبانيا، كما أنها تظهر بشكل منتظم على صفحات مجلة " Tatler" الاجتماعية.

وقد تناقلت الصحف البريطانية أخبار الأمير Harry، الذي سيصنّف خامساً في العرش بعد أن تنجب الدوقة Kate Middleton طفلها الثاني، مع العديد من الفتيات فى الآونة الأخيرة منهما مديرة علاقات عامة تدعى Sarah Hazen، وفتاة أخرى تدعى Camilla Thurlow.

القاسية، تزامناً مع بلوغ الأول عامه الـ30. وفي سياق منفصل فقد نشر المؤرخ المختص بتاريخ القصر الملكي Penny Junor، كتاباً يتناول طفولة الأمير Harry وشقيقه الأمير William القاسية، تزامناً مع بلوغ الأول عامه الـ30.

وذكر الكتاب أن الأمير Harry الذي وقف بكل شجاعة في جنازة والدته، وقبل أن يبلغ عامه الـ13 بأسبوعين، عانى الكثير حتى قبل أن يصبح يتيماً، فقد إنفصل والده ووالدته وكثرت أخبارهما العاطفية، إضافة الى تغيّب والده الدائم.

ا لأميرة Diana مع ، فيُقال أنّها هدّدتها ذات يوم بالقتل، مؤكّداً أنّ Camilla ليست السبب في فشل زواج Diana وCharles، بل السبب الرئيسي أنّها شخصان لا يشبهان بعضهما وليسا مناسبان لبعضهما. كما أشار الكتاب إلى بعض تصرفات Camilla Parker ، فيُقال أنّها هدّدتها ذات يوم بالقتل، مؤكّداً أنّ Camilla ليست السبب في فشل زواج Diana وCharles، بل السبب الرئيسي أنّها شخصان لا يشبهان بعضهما وليسا مناسبان لبعضهما.

فقد كانت الأميرة الراحلة، بحسب الكتاب، مزاجية متملّكة داخل المنزل، رغم أن الأمير Charles كان يلبّي جميع طلاباتها، حتى وصل بها الأمر أن حرمت طفليها من مربيتهما لأنّها شعرت أنهما يحبانها أكثر.

وفي ظل هذا التفكك الأسري الكبير، أمضى الأمير Harry أغلب أيام طفولته بين جدران الطابق العلوي لقصر بكنغهام حيث كان يأكل ويلعب وينام.

يذكر أنّ Penny Junior، إعتبر في كتابه أنّ حظ المملكة سيكون جيّداً جدّاً إذا لم يتربّع الأمير Harry على العرش يوماً ما، لأنّه يحمل الكثير من المآسي في قلبه.

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