مخاطر "الفيس بوك" على طفلك

يلاحظ في الآونة الأخيرة إقبال نسبة كبيرة من الأطفال على الـ«فيس بوك» تقليدًا للكبار، أو ربما هروبًا من مشاكل الأسرة أو للتسلية فقط.



«سيدتي وطفلك» تكشف لك مخاطر وفوائد الـ«فيس بوك»على طفلك، والحدود المسموح بها والممنوع، توضحها خبيرة الحاسب الآلي، سوسن الغامدي، المعلمة بإحدى المدارس الأهليَّة.

عرفيه أولاً معنى الإنترنت

قبل أن تعرِّفي طفلك على معنى الشبكات الاجتماعيَّة، خاصة الـ«فيس بوك» عرفيه أولاً على معنى «الإنترنت» بمفهومه البسيط وليس العلمي، فمثلا قومي برسم دائرة صغيرة على أنَّها الإنترنت ولها شبكة متفرعة، ووضحي له أنَّ هذا التفريع يمتد حول العالم ثم يتفرع إلى تفريعات أصغر تمتد إلى بيتنا ومكاتبنا ومؤسساتنا لنتشارك من خلالها المعلومات مع من حولنا، ويتم إيصال هذه المعلومات عن طريق إشارات تنتقل من مكان إلى آخر.

عرفي له الـ«فيس بوك»

عرفيه أنَّ الـ«فيس بوك» مثل المكتبة في مدينة كبيرة، يأتي إليها الناس من كل مكان، وكل من هؤلاء لديه كتاب يضع فيه أشخاصًا يريد أن يشاركهم الأفكار والمعلومات، ولو مثلنا هذا على أرض الـ«فيس بوك» نجد أنَّ كل شخص له صفحة بيضاء يعرض فيها أعماله، وله أصدقاء يريد أن يشاركوه النشاطات.

مخاطره وفوائده على الأطفال

تشير خبيرة الحاسب الآلي، سوسن الغامدي، إلى أنَّه رغم كثرة المخاطر في الـ«فيس بوك» إلا أنَّ له فوائد منها:

- يكسب الطفل المعلومات والبحث عنها.

- الاحترافيَّة في استخدام الإنترنت والكومبيوتر، خاصة في هذه الفترة، التي يعد الاستخدام الاحترافي فيها من أهم المتطلبات.

- تبادل المعلومات بين الزملاء، خاصة المدرسيَّة فيما بينهم.

- التواصل مع باقي أفراد الأسرة في الدول الأخرى.



المخاطر

- تشير الإحصاءات إلى أنَّ واحدًا من كل خمسة مستخدمين للإنترنت يتلقون طلبات جنسيَّة من الغرباء، فتأكدي أنَّ الموجودين هم من الأقرباء وأصدقائهم.

- الانطواء والعزلة.

- الخلط بين الصديق الحقيقي والافتراضي.

- الإدمان عليه لساعات طويلة والجلوس الذي يولد مخاطر مثل السمنة والكسل

- الميل للثقافات الأخرى والبعد عن ثقافته وتراث بلاده.

نصائح

لتحمي طفلك من مخاطر الـ«فيس بوك»

- إذا أراد طفلك أن تكون له صفحة خاصة فأنشئيها له وهو في سن العاشرة أو الحادية عشرة، وبقوانين تفرضينها عليه.

- بعد أن توضحي له معنى الـ«فيس بوك» اشرحي له المخاطر الموجودة فيه.

- أفرضي له قوانين الاستخدام بأن لا يضيف من يشاء، فقط أصدقاءه وأقاربه،

- اجعلي استخدامه له لمدة ساعتين يوميًا فقط، على أن تكون متقطعة.

- اجعلي استخدام الكومبيوتر في مكان مكشوف كصالة الجلوس.

- نوعي نشاط طفلك في السباحة ولعب الكرة.

- حصني أطفالك دينيًا وثقافيًا، وناقشي معهم أي معلومة سمعوا بها.

- تعلمي التطبيقات الموجودة على الـ«فيس بوك» وطريقة استخدامها.

إحصائية

تشير الدراسات إلى أنَّ 49% من الأطفال المستخدمين للشبكات الاجتماعيَّة يعقدون صداقات جديدة مع أشخاص لا يعرفونهم. وأنَّ ما يقارب الـ43% منهم سبق وتم الاتصال بهم من قبل أناس غرباء يشكلون خطرًا عليهم.